مشاورات ثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية بين السلطنة والإمارات

مسقط ـ العمانية: أجرى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية مشاورات ثنائية مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ـ وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي وصل إلى مسقط أمس في زيارة قصيرة للسلطنة. وتبادل الجانبان خلال المشاورات الأحاديث الودية وتطرقا إلى مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية المُميزة، مؤكِّدَيْنِ على اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البنَّاء في مختلف الميادين والمجالات التي تعزِّز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لمختلف الدول والشعوب.

وكان قد وصل إلى البلاد صباح أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ـ وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة قصيرة للسلطنة.

حيث كان في استقبال سمو الضيف والوفد المرافق لدى وصولهم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية، كما كان في الاستقبال سعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي ـ المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية.