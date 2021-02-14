«العمل»: قرار وزاري بتوطين مهن ووظائف فـي مؤسسات التعليم العالي الخاصة

مسقط ـ العمانية: أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين ـ وزير العمل أمس قرارًا وزاريًّا قضى باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعيًا إلى التوطين والإحلال، خصوصًا تلك التي يتوافر فيها باحثون عن عمل من العمانيين أو القوى العاملة العمانية القادرة على التنافس.

وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني ـ وكيل وزارة العمل للعمل بأن القرار ينصُّ على أن يزاول العمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي، مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع سوق العمل، وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية. وأشار سعادته إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على أن يُطبَّق على كل مؤسسات التعليم العالي الثماني والعشرين في السلطنة. من جانبه أكد سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي أن الجامعات والكليات الخاصة تُعد جزءًا مهمًّا من منظومة القطاع الخاص في السلطنة.

وقد شهدت هذه الجامعات والكليات نموًّا في عددها، إذ بلغ 28 جامعة وكلية، كما شهدت تطوُّرًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والبرامج الدراسية التي تقدّمها مما عزَّز من دورها الوطني في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الخليج 365.

وبيَّن سعادته أن التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل والجامعات والكليات الخاصة ممثَّلة في اللجنة التنسيقية لمؤسَّسات التعليم العالي الخاصة يأتي في إطار سعي المؤسسات الحكومية والتعليمية لتحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى إيجاد تعليم عالٍ شاملٍ وتعلُّمٍ مستدامٍ وبحثٍ علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة.