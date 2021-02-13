«لجنة الزكاة بالعامرات»: توزيع 51 ألف ريال عماني خلال أسبوع لـ«578» أسرة

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

قامت لجنة الزكاة بولاية العامرات خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 51 ألف ريال عماني، اشتملت على صدقات بمبلغ 32 ألف ريال، و19 ألف ريال مبالغ زكاة من حسابات اللجنة بميثاق للصيرفة الإسلامية لحوالي 578 أسرة. حيث دفعت مبالغ الصدقات لبرنامج فك كربة استفاد منها 13 أسرة وهو برنامج نفذته لجنة الزكاة لدعم المسرّحين من العمل والمتضررين من جائحة كرونا. وأوضح حبيب الهادي ـ رئيس لجنة الزكاة بالولاية بأن اللجنة تمضي على قدم وساق لمساعدة المحتاجين والمتضررين وفق خطة منظمة من قبل أعضاء اللجنة، وتدعو اللجنة مؤسسات المجتمع وأفراده دعم مشاريع اللجنة الخيرية، وقد تخطت الحالات المسجلة باللجنة 600 حالة وهي في معظمها بحاجة لدعم مستمر.

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