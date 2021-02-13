حسن البلوشي .. متطوع من نخل يمارس عمله التطوعي منذ سنوات ويبادر بأعمال التشجير بجهوده الذاتية البسيطة

التقى به ـ سيف بن خلفان الكندي:

لطالما نجد في هذا الكون الشاسع من سخره الله لخدمة الناس والبيئة المحيطة، أولئك من يجدون شغفًا ولذة في العمل التطوعي ويستمتعون بحلاوة العطاء مهما كان بسيطًا، ويبذلون جهدهم في العمل دون أن ينتظروا جزاء ولا شكورًا، أولئك هم المحسنون حقًا..

وأولئك من لهم بصمات وآثار على الرضا.. فكسبوا من خلالها احترام الناس أجمعين.

قصتنا اليوم من ولاية نخل..

حيث المواطن حسن بن محمد البلوشي ـ متطوع في العقد السادس من عمره..

أحب الأرض وتربتها الخصبة فأصبح هو والارض يتنافسان في العطاء ويغدقان على الناظر بمعالم الجمال..

لقد عشق حسن منذ صغره العمل التطوعي بشتى أنواعه ولكنه كرّس وقتًا أكثر في أعمال التشجير في الأماكن العامة، وأصبح لا يفارق الخضرة والماء ومختلف أنواع الشجر، فلكل شجرة يغرسها له معها حكاية يبدأها منذ بداية خيوط الفجر وحتى مغيب الشمس، يتابعها ويرعاها كما يرعى أحبَّ أبنائه اليه، وصار ملازمًا لهذا العمل التطوعي أكثر فأكثر خاصة بعد أن بدأ مشوار حياة التقاعد.

وعلى الرغم من ضعف مستواه المعيشي ودخله الشهري الذي لا يتعدى ريالات محدودة، إلا أنه ينفق منها في صيانة أعمال التشجير ولعدم وجود مأوى مناسبًا له، يتخذ حسن من سيارته مكانًا للمبيت بجانب أشجاره التي غرسها منذ سنوات، يصبح ويمسي على رعايتها كل حين.

صباح كل يوم يستيقظ حسن ليتوجه بداية الى ساحته المفضلة التي تفصل بين قلعة نخل التاريخية ومدرسة بهجة العلم للتعليم الأساسي، حيث يواظب على رعاية تلك الأشجار التي قام بغرسها والاهتمام بها، وتتنوع الأشجار بين أشجار النيم المعروفة محليًا بـ(الشريش) والورود الجهنمية والنخيل..

وغيرها مما يتوفر لديه أو ما يقوم بشرائها بنفسه من المشاتل.

حسن..

الذي يعشق التشجير والعمل التطوعي، يهتم بنظافة وصيانة الطرقات فما ان يرى حفرة في الطريق حتى يبادر بردمها بما تتوفر لديه من مواد بسيطة ولو بالتراب، وهنا يقول: بأنه يحزن كثيرًا عندما يرى حفرة أو مخلفات تشوه الطريق، لذا فهو يحب أن يرى جميع الطرقات في الحي الذي يسكن فيه نظيفة خالية من الحفر ويفضل أن يرى ساحته الجميلة مزدانة بمختلف أنواع الأشجار، ولذلك كرس وقت فراغه في تلك الأعمال التطوعية.

وقد أصبحت تلك عادته اليومية فتجده يساعد في تنظيف الشوارع ويزيل المخلفات ولا يفتئ عن الحركة والنشاط على مدار اليوم، ثم يعود أدراجه الى ساحته المفضلة حيث تحولت بجهوده البسيطة الى حديقة غناء تحفها أشجار وافرة الظلال من الجهتين مما أوجد مكانًا ملائمًا يستظل تحته زوار القلعة، يبهجه اعجابهم وثنائهم على أشجاره المورقة الباسقة الظلال.