دراسة بحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الإصابة بكورونا

استخدام الطائرات المسيّرة لمسح المناطق بسرعة أكبر وكفاءة أعلى

توصلت الدراسة البحثية الممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن البرنامج البحثي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي أجراها الباحث الدكتور أحمد المعشري وفريقه البحثي من كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس بعنوان:(تطوير نظام قائم على الطائرات المسيرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات مشتبه بإصابتها بمرض كورونا المستجد من على بُعد)، إلى عدد من المخرجات البحثية المتميزة أبرزها: تطوير نموذج أولي يمكنه اكتشاف أعراض مرض فيروس كورونا المستجد من مسافات معينة تتراوح بين 10 إلى 15 مترًا، إضافة إلى نجاح اختبار النظام ميدانيا تحت عدة متغيرات مثل ارتفاع الطائرة المسيّرة، والموقع، وزوايا الإسقاط.

وحول ذلك يقول الباحث الدكتور أحمد المعشري: من مميزات النظام المُطوّر أنه يسمح بقياس درجة حرارة عدة أشخاص في وقت واحد وبدقة عالية، وذلك من خلال تطوير آلية المعايرة الذاتية التلقائية للمعلومات الحرارية التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الحرارية، كما يمكنه قياس درجة حرارة الأشخاص حتى عند ارتدائهم الكمامات، حيث يستطيع النظام اكتشاف الأعراض المصاحبة للمرض مثل السعال والعطاس لحظيًّا وبدقة عالية.

ويضيف الدكتور أحمد المعشري: تم تجميع قاعدتي بيانات، إحداهما لقياس درجة حرارة الأشخاص عن بُعد، والأخرى للتعرف على الأعراض المصاحبة كالسعال والعطاس، موضحًا بأنه بالإمكان الاستفادة من هاتين القاعدتين في مشاريع وتطبيقات أخرى مماثلة، كما أن النظام له القدرة على إصدار تنبيهات في حالة اكتشاف حالة مشتبه بها والإبلاغ عن موقعها بدقة.

ويشير الدكتور أحمد المعشري إلى أن الدراسة هدفت إلى استخدام التصوير الحراري لقياس درجة حرارة الأشخاص، إضافة إلى استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأعراض الأخرى المصاحبة للعدوى مثل: السعال والعطاس، ويتمتع هذا النظام بكونه أكثر أمانًا حيث يمكن مسح المناطق المشتبه بها دون الحاجة إلى إرسال طاقم الرعاية الصحية إلى الموقع لإجراء القياسات، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة التي تسمح بمسح المناطق بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، كما أنه منخفض التكلفة عند مقارنته بتكلفة إرسال طاقم رعاية طبية وعليه يمكن توظيفه لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين إليها.

الجدير بالذكر أن الفريق البحثي ضم كذلك الأستاذ الدكتور حاج بوردوسن، والدكتور أشرف سليم من قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس.