اقتصاديون عبر «الخليج 365» يطرحون مرئياتهم حول بيان «النقد الدولي» وإشادته باستقرار وسلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية فـي السلطنة

خالد العامري:

تقرير صندوق النقد الدولي لم يتطرق إلى معدلات النمو الاقتصادي للسلطنة وإنما اهتم بالمؤشرات المالية

سعيد المحرمي:

نشر البيان يبعث برسائل إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي

بالسلطنة فـي هذه المرحلة المهمة

أحمد كشوب:

مبادرات التوازن المالي طمأنت الصناديق والبنوك الدولية ومؤسسات التقييم العالمية بقدرة السلطنة على احتواء الآثار الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل

مرتضى حسن:

خطة التوازن تضمنت سياسات مالية للحد من الإنفاق وتقليل العجز وعلى القطاع الخاص تغطية الجانب الاقتصادي

لؤي بطاينة:

التقرير متوازن وركز على العديد من الجوانب الإيجابية التي اتخذتها السلطنة لتعزيز اقتصادها

استطلاع أجراه ـ يوسف الحبسي:

أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال عام 2020م لاحتواء انتشار جائحة “كوفيد-19” والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة، وأكد الصندوق في تقرير نشره مؤخرا أن موازنة 2021 تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف حيث تشير تقديراته إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا ابتداء من هذا العام ليصل إلى معدل أقل من 60% على المدى المتوسط.

“الخليج 365 الاقتصادي” تابع آراء المحللين الاقتصاديين حول البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي في ختام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لهذا العام والتي جرت (عن بعد) الشهر الماضي بهدف استعراض تطورات الاقتصاد الوطني وآفاقه المتوقعة.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بجهود السلطنة في مختلف المبادرات وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 ـ 2024 والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتقليل العجوزات المالية للسلطنة في الموازنة أو الدين العام، كما أشاد صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضبط وترشيد الإنفاق، وموازنة 2021 التي تضمنت إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف بينها خفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الرفاه الاجتماعي

وأشار إلى أن النقطة المهمة لنا كاقتصاديين أن بيان بعثة صندوق النقد الدولي لم يشتمل على أية توصيات أو تعليق فيما يخص النمو الاقتصادي، وكذلك التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من ضرائب ورسوم وتقليص في الإنفاق وتقليل في الاستثمار وغيرها التي تصب في الحد من نمو الاقتصاد بشكل عام، إذ إن السياسات المالية تتعارض مع السياسات الاقتصادية، إذ تشجع السياسات الاقتصادية على الإنفاق والنمو الاقتصادي وخفض الضرائب والرسوم وإيجاد الحوافز مما يصب في توفير الوظائف المرتبطة بالنمو الاقتصادي .. مشيرا إلى أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 ـ 2024 تكبح الارتفاع المتسارع في الدين العام والعجز في الموازنة، ولكن في الجانب الآخر بيان صندوق النقد لم يتطرق إلى النظام الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الرفاه الاجتماعي.

وقال الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للسلطنة هي عادة ما تكون بشكل سنوي وميداني ـ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الالتقاء بالمسؤولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظرا لجائحة كوفيد-١٩، فإن هذه الزيارة لم تكن ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد) والتي استمرت ١٥ يوما، ولقد هدفت هذه الزيارة الافتراضية كسائر نظيراتها الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.

رسائل إيجابية

وحول موافقة السلطنة البلد العضو بالصندوق بنشر البيان الختامي من عدمه قال: في هذه المرة وافقت حكومة السلطنة على نشر هذا البيان، إذ يؤمن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالشفافية المطلقة لعمل الحكومة، ولقد أعطى أوامره بالموافقة على نشر البيان على غير ما جرت عليه العادة في الفترة الماضية بسرية مثل هذا البيان، وإن اتخاذ قرار نشر هذا البيان له جوانبه الإيجابية أكثر من سلبياته، فعلى الرغم من أن البيان يسرد نقاط القوة وكذلك نقاط الضعف، إلا أن الحكومة فضلت نشره لبعث رسائل داخل وخارج السلطنة، وهذه الرسائل تحمل تطمينا للشعب بأن الحكومة تعمل جاهدة على حل التحديات الاقتصادية وشح السيولة المالية لمصلحة عمان والمواطنين .. كما أنها تبعث برسائل خارجية للمقرضين والمستثمرين الأجانب الحاليين والذين يفكرون بالاستثمار بالسلطنة بأن البلد مستقرة ليس أمنيا فقط وإنما اقتصاديا وأن الاستثمار بها يعد آمنا ومطمئنا .. كما تسعى حكومة السلطنة من خلال نشر البيان إلى كسب ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة كمؤسسات التصنيف الائتماني، والتي تنشر تقاريرها مرتين في كل عام. ويتحدد على تقارير هذه المؤسسات رغبة المقرضين في الاستثمار بالسندات والصكوك السيادية والتي ستصدرها السلطنة مستقبلا كجزء من إدارة السيولة النقدية والتي تسعى لأن تكون أقل كلفة وبنسبة فائدة أقل عن التمويل السابق.

14 نقطة في 5 عناوين

وأشار إلى أن البيان جاء في ١٤ نقطة تحت ٥ عناوين، حيث كانت النقاط الست الأولى تحت عنوان “التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة”، والنقطة السابعة تحت عنوان “اعتبارات السياسات”، والنقاط الثامنة والتاسعة والعاشرة تحت عنوان “تعزيز استدامة المالية العامة”. أما النقاط الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة فهي تحت عنوان “حماية الاستقرار المالي”، وأخيرا النقطة الرابعة عشرة تحت عنوان “تعزيز العمل المحتمل” .. مشيرا إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال عام ٢٠٢٠ لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-١٩ والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة. ولقد ذكر البيان تلك الإجراءات مثل تقديم قروض طارئة بدون فوائد، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم أو تخفيضها، وسداد الضريبة على أقساط، وإنشاء “صندوق الأمان الوظيفي” لدعم المواطنين المنهية خدماتهم، وقيام البنك المركزي العماني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السيولة، وتأجيل سداد أقساط القروض، وتخفيض المتطلبات الاحترازية الكلية بشأن رأس المال الوقائي ونسب السيولة .. كما أشاد خبراء الصندوق بخطة التوازن المالي التي اعتمدتها الحكومة حيث إنهم يرون أن نجاح مبادراتها سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز توجهات المستثمرين .. كما أكد التقرير بأن موازنة 2021 تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف، حيث تشير تقديرات الصندوق إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا ابتداءً من هذا العام ليصل إلى معدل أقل من 60% على المدى المتوسط، ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي أشار تقرير صندوق النقد إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية في دعم تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للعمانيين، وتعزيز استدامة المالية العامة والمركز النقدي الخارجي. متضمنة الإجراءات المتخذة لتحقيق رؤية عُمان 2040، بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الإجراءات الداعمة لمرونة سوق العمل، وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات.

توصيات مهمة

وعرج المحرمي إلى الكثير من التفاصيل التي استعرضها صندوق النقد الدولي في تقريره، لكنه أشار إلى مجموعة من التوصيات وتكمن في أهمية مراعاة وجود تنسيق تام وتمحيص دقيق عند إيقاف إجراءات الدعم المقدم من خلال الموازنة العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي، بحيث يستمر دعم القطاعات الأشد تضررا والتي تمتلك مقومات البقاء، مع خفض الدعم بشكل تدريجي للقطاعات التي لم تعد تحتاج إليه. كما انه ونظرا للضبط المالي الكبير المخطط إجراؤه في عام 2021، ينبغي إعطاء أولوية لإجراءات الدعم لشبكة الحماية الاجتماعية، وتيسير تنفيذها عن طريق ترشيد نفقات أخرى بدلا من اللجوء إلى زيادة العجز.

كما أشار المحرمي إلى أنه وبمجرد إرساء التعافي على مسار ثابت، ينبغي التركيز بصورة متزايدة على السياسات المالية لتعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز النمو المحتمل، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتآكل هوامش الأمان المالي وتزايد الالتزامات الاحتمالية، فيتعين إدارة الأصول والخصوم السيادية وتنسيقها بصورة متكاملة لتقييم الاستدامة في القطاع العام وما يشوبه من مواطن ضعف من منظور المخاطرة والعائد. كما ـ ينبغي أن تكون استجابات السياسات للجائحة مراعية للتوازن بين دعم الاقتصاد واحتواء المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. فمن الممكن أن يؤدي تأجيل مدفوعات أقساط القروض وتصنيف المخاطر المصاحبة إلى إخفاء تدهور جودة الأصول في النظام المصرفي، ومن ثم ينبغي أن تتم مراقبة ما ينشأ من مخاطر ائتمانية محتملة عن كثب، وخصوصا في القطاعات المتضررة بشدة.

واختتم أستاذ المالية بجامعة السلطان قابوس حديثه قائلا: إن بيان صندوق النقد الدولي حول متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية بالسلطنة جاء متزنا، حيث احتوى البيان على أربع عشرة نقطة في خمسة عناوين رئيسية، تضمن البيان الوضع الحقيقي للسلطنة، كما ذكر البيان أهم التحديات، وأعطى خبراء الصندوق توصياتهم لحكومة السلطنة للتخفيف من أزمة الركود الاقتصادي الناجم من جائحة كورونا وانخفاض الإيرادات النفطية.

دافع قوي

وقال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن مؤشرات بيان بعثة صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا تعطي دافعا قويا للسلطنة وخصوصا في ضوء وجود عامل مساعد وهو ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ توفر نوعا من الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية للسلطنة في تقليص الفترة المتوقعة عام 2025 في تحقيق الفائض المقدر بنحو 65 مليون ريال عماني، والمادة الرابعة في صندوق النقد الدولي وهي مراجعة مؤشرات أداء الدول، والتقييم الحالي للسلطنة هو في العام 2020 مع متوسط سعر الخام 45 دولارا للبرميل، وكذلك تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا، إذ إن الحكومة صبت جهدها وإمكانياتها في كيفية التعاطي مع الجائحة العالمية وتم كذلك إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية، مما استدعى من قطاعات المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية وأصحاب الأعمال أن يتعاونوا خلال الجائحة للتقليل من حدتها وأضرارها المالية والاقتصادية والصحية.

برنامج التوازن

وأشار إلى أنه بمجرد انطلاق برنامج التوازن المالي منذ عام 2019 بمباركة من المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ واستمرارية فريق التوازن المالي وبمباركة من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تم رفع مجموعة من المقترحات والتصورات والخطط التي تدعم الاستدامة وتقلل من الاستدانة والعجز المالي للسلطنة، ومع مستهل البرنامج تمت مراجعة كافة بنود الموازنة العامة للدولة وكيفية تقنين كافة هذه الموارد والحد من الصرف، وحدد للوزارات تخفيض 10% من المصروفات وتمت استمرارية ذلك في العام الجاري، وإنشاء جهاز للدين العام يتبع وزارة المالية، وتطبيق النظام الإلكتروني للمقاصة المالية بين الوزارات وكذلك التحصيل المباشر لكل الإيرادات التي تحصل من الوزارات وهذا نوع من التحكم في قضية الصرف، ومن البنود التي ساعدت الحكومة إعادة إقامة الأصول الحكومية وتسعيرتها حيث إن الأصول الحكومية ربما كانت التسعيرة فيها بقيمتها الإسمية، كما تم توجيه المؤشرات العامة للدولة في إطار الموازنة العامة المعتمدة حيث إنها تطبق موازنة البرامج والأداء على قدر الخطة الموجودة لدى كل وزارة مع استمرار الاعتمادات دون أن يكون هناك أي صرف لأي بند من هذه البنود، فهذه قضايا كانت محل أنظار صندوق النقد الدولي وكذلك البنود المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات الحكومية وإحالة مجموعات كبيرة من الأفراد إلى التقاعد بناء على القوانين والتشريعات.

الطريق الصحيح

وأضاف: عندما وضع برنامج التوازن المالي من 2020 إلى 2024 كانت الخطوط العريضة واضحة جدا حول قضية التوجه خلال السنوات الأربع ومع المباركة السامية لخطة التوازن المالي فإن كل المبادرات في التوازن المالي قابلة للتنفيذ والتطبيق، وهذا ما يطمئن الصناديق العالمية والبنوك الدولية والمؤسسات العالمية للتقييم بأن السلطنة ماضية في الطريق الصحيح والتطبيق قيد التنفيذ لا محالة .. مضيفا: رغم وجود برنامج التوازن المالي إلا أن هناك تحديا بتوفير فرص عمل وهو الدور التي أنيط به لوزارة العمل لتوفير فرص العمل للباحثين، وتمت عملية الاحلال وتوفير فرص في القطاع الحكومي وفقا للحاجة الماسة ولكن القطاع الخاص هو قاطرة لاستيعاب الباحثين عن عمل مع توفير الامتيازات والمكافآت التي تشجع الباحثين للاتجاه نحو القطاع الخاص.

وأكد أن كل الجهات أمامها خطة ورؤية تتمثل في تنفيذ أهداف ضمن الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040 وهم ملزمون بتطبيقها وفق ما تم اعتماده في الموازنات لكل جهة من هذه الجهات، وهذه المؤشرات تدفع بإمكانية تجاوز السلطنة هذه الأزمة قبل عام 2024، مما أعطى قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن الحكومة تتجه الاتجاه الصحيح رغم استمرارية الجائحة العالمية ولكن البلاد ستحقق نموا قد يتجاوز 1.8% في الأعوام القادمة قد يتجاوز 3.7% أو 4%.

وقال لؤي بطاينة، مستشار مجلس إدارة “أوبار كابيتال”: إن أبرز ما جاء في بيان بعثة صندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الوطني دعمه لخطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020 ـ 2024” التي أعلنتها السلطنة في مساعٍ منها لضبط الإنفاق وتخفيض العجز وزيادة الإيرادات، وعبر الصندوق عن ارتياح تام للإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء في ما يخص جائحة كورونا أو برنامج التيسير الكمي والمالي الذي أعلنه البنك المركزي العماني للبنوك والقطاع الخاص من خلال إعفاء بعض القروض من الفوائد أو تأجيل أقساط، كما أشار بيان الصندوق إلى قدرة البنوك في السلطنة على الارتدادات أو الهزات المالية أو ما يسمى جودة الأصول الذي تم القيام به من قبل البنك المركزي العماني، وقدرة البنوك على تحمل الصدمات بالإضافة إلى قدرة رؤوس أموال البنوك على تمويل عملياتها والعمليات التشغيلية والاستمرار في أعمالها الاعتيادية.

وأضاف: التركيز في بيان الصندوق كان على الناتج المحلي غير النفطي الذي سيأخذ وقتا، إذ إن جائحة كورونا سوف تؤثر على القطاعات غير النفطية نتيجة الاغلاقات وتأثرها بالجائحة العالمية، كما ركز بيان بعثة صندوق النقد على انخفاض الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة 15.7% وهذه لها جانب إيجابي من خلال سياسة الإحلال وتوفير فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل والذي سيسهم في زيادة الدخل المتاح للاستهلاك وتعزيز فرص الاستثمار والادخار وكذلك زيادة حركة الأموال والنقود، أما الجانب السلبي فيكمن في أن انخفاض عدد السكان سيؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل والإنفاق خصوصا على قطاعات معينة مثل التعليم والصحة والتأمين، ونرى أن بيان صندوق النقد الدولي إيجابي وسيسهم في دعم جهود الحكومة في خطة التوازن المالي ودعم خططها في مواجهة زيادة العجز والمديونية من خلال خططها المالية لتخفيض العجز، والأهم في البيان أنه لم يشر إلى شكوك أو عدم تأكد أو عدم تعاون من الحكومة بل بالعكس فإصدار البيان وإعلانه كان بموافقة حكومة السلطنة، ولم يبد الصندوق في بيانه أن السلطنة بحاجة إلى تدخل صندوق النقد في أي من برامجها المالية وهذا مهم لأن سياسة السلطنة المالية هي محل ترحاب من قبل بعثة صندوق النقد الدولي وهذا يدعم حكومة السلطنة في قدرتها في تمويل عملياتها واستقطاب التمويل بكلف أقل نوعا ما مقارنة بالكلف السابقة، وهذا الأمر غير مفاجئ خصوصا إذا تابعنا ارتفاع أسعار السندات الحكومية وانخفاض العائد وهذا مؤشر إيجابي، إذ أقبل المستثمرون على شراء سندات الحكومة بشكل كبير جدا وكان آخرها إصدار الشركة العمانية لنقل الكهرباء بقيمة 600 مليون دولار أميركي بسعر فائدة 5.800% وعلى سعر إصدار 100 دولار واليوم يتداول في الأسواق العالمية بعائد أقل من 5% وأسعار السندات ارتفعت من 100 ـ 106 دولارات وهذا مؤشر إيجابي في اهتمام المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العالمية بهذا النوع من السندات.

وقال الكاتب الاقتصادي مرتضى حسن: إن صندوق النقد والبنك الدولي عادة معنيان بالوضع المالي لأي بلد وقدرته على سداد أية مبالغ يقترضه بلد ما منهما أو ينوي الاقتراض من بنوك دولية أخرى، وصندوق النقد والبنك الدولي ليسا مهتمين كثيرا بالوضع الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية المستدامة، ولهذا السبب فإنهما يشددان على أي بلد اتخاذ تدابير مالية صارمة عندما يواجه ذلك البلد أزمات مالية ويريد الاقتراض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ولهذا السبب يتعرض كل من البنك والصندوق إلى سلسلة من الانتقادات القاسية عندما يطالب البلدان المختلفة باتباع سياسات مالية قاسية، وعلى الأرجح أن سبب كل ذلك يرجع إلى أن سياسات الجهتين هي مالية وربما الجانب الاقتصادي ليس من اختصاصهما.

وأشار إلى أن خطة التوازن الحكومية رغم انها اتخذت سياسات مالية كبيرة للحد من الانفاق وتقليل العجز على مدى أربع سنوات، فإنها تأمل أن يقوم القطاع الخاص الاستثمارات الأجنبية بتغطية الجانب الاقتصادي.