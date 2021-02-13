ندوة توعوية غدا بالظاهرة تناقش الطلاق بين الواقع والمأمول

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تنظم المديرية العامة للتنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التنمية الأسرية صباح يوم غد (الاثنين) ندوة توعوية حول الطلاق بين الواقع والمأمول عبر بث مباشر من خلال احدى منصات التواصل الاجتماعي.

وسيرعى فعالياتها سعادة نجيب بن علي الرواس ـ محافظ الظاهرة وبمشاركة عدد من المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمحاكم الابتدائية بولايات محافظة الظاهرة ولجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية.

وقد أوضح محمد بن حميد الكلباني ـ القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة بأن الندوة تهدف إلى بث الوعي المجتمعي حول القضايا التي تهم الأسرة كقضية الطلاق وما لها من تأثير سلبي على جميع أفراد الأسرة وعلى علاقتهم فيما بينهم وعلى الأطفال بداخل تلك الأسر وما يترتب عليهم من أثر سلبي في حياتهم وصحتهم النفسية.

حيث ارتأت المديرية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية والمختصين على إعطاء هذه القضية أهمية لتنفيذ برنامج توعوي حول ظاهرة الطلاق في محافظة الظاهرة نتيجة الإحصائيات والمؤشرات التي توضح أن معدلات الطلاق مرتفعة على مستوى السلطنة بصفة عامة وفي محافظة الظاهرة على وجه الخصوص، ونستهدف من خلالها مختلف شرائح المجتمع وفئات الشباب من هم بين ثمانية عشر عامًا وخمسة وثلاثين عامًا سواء المتزوجين أو المقبلين على الزواج.