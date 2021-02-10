استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين السلطنة وتركيا

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي مولود تشافوش أوغلو ـ وزير الخارجية بجمهورية تركيا.

وبعد أن رحَّب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له جرى استعراض للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وسُبُل تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، كما تم استعراض القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد نقل معالي وزير الخارجية التركي تحيَّات القيادة التركية لمقام جلالة السُّلطان المعظم – أبقاه الله، معربًا عن أهمية زيارته للسلطنة لما لها من إيجابيات على صعيد تبادل الرؤى حول عدد من الأمور التي تهم البلدين الصديقين، مؤكدًا تقدير بلاده للسياسة المتوازنة التي تنتهجها عُمان في علاقاتها الدولية، ودعمها لمسارات التفاهم بين الشعوب، كما أشاد معاليه بالمباحثات التي أجراها مع معالي السيد وزير الخارجية والمسؤولين في السلطنة. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية، كما حضرتها سعادة عائشة أوسلونیر ـ سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة.