ذي يزن آل سعيد يستقبل سفيرة جمهورية الصين الشعبية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة لي لينغ بينغ ـ سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون القائمة في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

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