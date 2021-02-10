السلطنة وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والعالمية

وزير الخارجية التركي: السياسة الخارجية للسلطنة متزنة وصوت للعقلانية والحكمة

مسقط ـ العمانية:

عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام الوزارة صباح أمس جلسة مشاورات مع معالي مولود تشافوش أغلو ـ وزیر خارجية جمهورية تركيا.

تم خلال الجلسة بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود السلمية بما يُعزز من دعائم السلم والاستقرار.

حضر الجلسة سعادة عائشة سوزين اوسلوير ـ سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ووصف معالي مولود تشافوش أوغلو ـ وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة السياسة الخارجية التي تنتهجها السلطنة بأنها (متزنة وصوت للعقلانية والحكمة)، مشيدًا بالجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حلول مُرضية لمختلف القضايا الشائكة في المنطقة.

وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمقر وزارة الخارجية مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: إن بلاده تدعم كافة الجهود التي تبذلها السلطنة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب معالي مولود تشافوش أوغلو عن سعادته بزيارة السلطنة مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير أوجه التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن محادثات الجانبين استعرضت التطورات التي شهدتها المنطقة بعد قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرًا أن بلاده (شريك استراتيجي لدول الخليج العربية)، مؤكدًا استعداد أنقرة للعمل بشكل موسع مع السلطنة وبقية دول مجلس التعاون في مختلف الملفات ومجالات التعاون المشترك وما يتصل بالقضايا الإقليمية.

وقال معالي وزير الخارجية التركي: إن المباحثات (أمس) تناولت القضية الفلسطينية والصراع الدائر في ليبيا وآخر التطورات في سوريا والأوضاع في اليمن، مؤكدًا توافق وجهات نظر البلدين حول سبل حلحلة هذه القضايا. من جانبه أوضح معالي السيد وزير الخارجية أن جلسة المباحثات التي عُقدت بين البلدين كانت (إيجابية) تطرقت إلى العلاقات الثنائية والمتميزة وسبل تطويرها، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية. وأضاف معاليه: إن المباحثات تطرقت أيضًا إلى إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك مؤكدًا التقارب الكبير في وجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا تلك التي تهدف إلى دعم الجهود السلمية في مواجهة مختلف التحديات.