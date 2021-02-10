سفير السلطنة لدى غينيا بيساو يقدم أوراق اعتماده

بيساو ـ العمانية:

استقبل فخامة الرئيس عمارو سيسوكو أمبالو رئیس جمهورية غينيا بيساو بالقصر الجمهوري في العاصمة بيساو أمس سعادة السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري الذي قدّم أوراق اعتماده سفيرًا معتمدًا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا بيساو.

ونقل سعادته خلال المقابلة تحيّات حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتمنيات جلالته لفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو وللشعب الغيني الصديق بدوام التقدُّم والازدهار.

من جانبه حمَّل فخامة الرئيس الغيني سعادة السفير نقل تحيّاته وتمنياته الطيّبة إلى حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وللشعب العماني مزيدًا من التقدُّم والرفعة.

وتمّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبُل تعزيزها في المجالات التي تعود بالمصلحة على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر مراسم الاعتماد معالي المستشار الخاص لفخامة الرئيس ومعالي وزيرة الخارجية.

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