السلطنة تشارك فـي المؤتمر العربي الـ«19» لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات في الدول العربية، والذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد تضمن المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بالهجرة والجوازات والجنسية في الدول العربية.

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