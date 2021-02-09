أسعد بن طارق يستقبل السفير الموريتاني المعتمد لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السُّمو السَّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان بمكتبه أمس، سعادة السفير محمد فال ولد أحمد أباه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعيَّن لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلةَ أصحابُ السعادة الأمينُ العام والمستشاران بمكتب سموِّه.

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