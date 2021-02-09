إعلان الفائزين بجائزة «السلطان المعظم للإجادة الصناعية» لعام 2020

«صحار ألمنيوم» الأولى فـي جميع المحاور و«جندال للحديد والصلب» الثانية و«العمانية للألياف البصرية» تحقق عوامل التمكين الرئيسية و«الوطنية للصناعات الدوائية» فـي حوكمة العمليات و«الوطنية لمنتجات الألمنيوم» فـي حوكمة الأداء والإنجازات

متابعة ـ عبدالله الشريقي:

احتفلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بإعلان المنشآت الصناعية الخمس الفائزة بجائزة (السلطان المعظم للإجادة الصناعية) لعام 2020، حيث رعى الحفل بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة افتراضيا وذلك بفندق شيراتون روي، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين من الوزارة.

جاءت في المركز الأول شركة صحار ألمنيوم لتحقيقها أعلى الدرجات في كل المحاور والمعايير، والمركز الثاني شركة جندال للحديد والصلب لتحقيقها ثاني أعلى الدرجات في كل المحاور والمعايير، وحصلت على المركز الثالث الشركة العمانية للألياف البصرية لتحقيقها عوامل التمكين الرئيسية، أما المركز الرابع فحصلت عليه الشركة الوطنية للصناعات الدوائية لتحقيقها حوكمة العمليات والشراكة، وحصلت على الجائزة الخامسة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم لتحقيقها حوكمة الأداء والإنجازات.

أما المنشآت الصناعية الفائزة بدروع الوزارة للتميز فقد حصلت الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم على درع الوزارة لفئة القيادة الاستثنائية وشركة أصباغ جوتن لفئة إدارة الثروة البشرية والتعمين، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها لفئة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وشركة أصباغ آسيان لفئة عمليات التصنيع والأداء، وشركة مطاحن صلالة لفئة إدارة الشركات، وشركة صناعة تقنية البلاستيك لفئة البيئة والسلامة وخدمة المجتمع، وشركة المها للسيراميك لفئة خدمة العملاء، وشركة صناعة الأنابيب المحدودة لفئة العوائد الاستثمارية، وشركة المطاحن العمانية لفئة المسؤولية الاجتماعية.

ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر

وألقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة كلمة الوزارة قال فيها: نفخر بما حققته الصناعة العُمانية من تطور مستمر خلال العقود الماضية، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2019م ما يربو على 3 مليارات ريال عماني، مشكِّلة نسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 29.349 مليار ريال عُماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقطاع الصناعات التحويلية من 924 مليون ريال عُماني في عام 2014 إلى 1.1 مليار ريال عُماني في عام 2018م. ولأهمية قطاع الصناعة كأحد روافد سياسات التنويع الاقتصادي فقد وضعت رؤية عُمان 2040م هدفا طموحا لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي لتكون 91.6% بحلول 2040م، الأمر الذي يستدعي منا جميعا تسخير كافة الإمكانات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بهذا القطاع والارتقاء به.

وأضاف سعادته: إن تطور القطاع الصناعي غاية نسعى لتحقيقها وذلك من منطلق ايماننا بأن التصنيع كان، وسيظل حجر الأساس لأي نظام اقتصادي قوي وشامل ومستدام، لما يوفره التصنيع من أرضية صلبة ومتميزة لريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية، كما أنه يساعد في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وخلق فرص وظيفية جيدة على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة في السلطنة واعدة، وستستمر الحكومة في مواصلة التطوير والتمكين لهذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م ضمن الرؤية المستقبلية للسلطنة، مستمدين الدعم من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام المباشر من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.

النهوض بالصناعات

وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: عكفت الحكومة الرشيدة منذ اليوم الأول من أيام العهد الجديد على مراجعة كافة السياسات والقوانين المنظمة والداعمة للقطاعات الاقتصادية وإعادة صياغتها بما يتناسب مع المرحلة القادمة والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا فيما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة كوفيد19؛ بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الكبيرة الواعدة (كالصناعات التحويلية والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية).

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية تأتي تكريمًا للمؤسسات الصناعية، وتعزيزًا لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسًا لكفاءة قطاع الصناعة في السلطنة. حيث إن حرص الوزارة على تطوير هذه الجائزة بصفة مستمرة يأتي من إيمانها بأهميتها، وسعيًا للارتقاء بها، من خلال إضافة الكثير من التحسينات والتي بدا أثرها واضحا من خلال زيادة عدد المنشآت المشاركة بشكل مطرد من عام لآخر، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المشاركة هذا العام 74 منشأة، ويُعد هذا أعلى مستوى مشاركة للجائزة منذ انطلاقها عام 1991، وفي هذا الصدد نثمن ونقدر تجاوب وتعاون المؤسسات المشاركة من مختلف المحافظات، مما يعكس مدى وعي المشاركين بأهمية المنافسة كمحرك للتغيير وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وقال سعادته: إن أهم التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا في الإطار الحالي للجائزة، تتمثل في دمج ثلاثة نماذج دولية، بحيث يتكيف النموذج الحالي للجائزة مع الأولويات الموضوعة في الاستراتيجية الصناعية 2040م من خلال تضمين المعايير المتعلقة بالتصنيع المتقدم والثورة الصناعية الرابعة، ضمن الخطوات الأساسية التي اتخذتها السلطنة لتطوير هيكل قطاع الصناعات التحويلية نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للاستراتيجية الصناعية 2040م، علاوة على تطوير نظام إلكتروني ذكي للتقييم مصمم ليكون بأعلى معايير الشفافية والجودة، كما ستتلقى جميع المؤسسات المشاركة تقريرًا موجزًا عن نقاط القوة والفرص المتاحة لتحسينها. ولإعطاء الشركات مزيدًا من الوقت للتطوير ومراجعة الأداء ارتأت الوزارة أن تنظم الجائزة كل خمس سنوات لضمان شمولية المشاركة، وتطوير مستوى الجائزة كيفًا ومضمونًا.

قطاع قادر على تحفيز النمو الاقتصادي

من ناحيته قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته: تشير التقارير إلى أن كل دولار ينفق في مجال التصنيع يضيف 1.40 دولار إلى الاقتصاد، وهو ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو أكثر قطاع قادر على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل واسع، كذلك كلما كانت المصانع أكثر ذكاء وتقدمًا في استخدام التقنية فإن عامل التأثير يزداد ويرتفع، كما تشير الدراسات والبحوث المتخصصة الى أن معدلات النمو الاقتصادي في العالم ترتفع بارتفاع مساهمة القطاع الصناعي، ولكن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، وما شهده العالم من هبوط في المعدلات الاقتصادية والتي ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي ليس بمنأى عن ذلك، لذلك يتحتم علينا جميعا بذل المزيد من الجهود والتسهيلات للنهوض به وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

وعلى هامش الاحتفال التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة بالصناعيين عبر الاتصال المرئي تم خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة العمانية والصناعيين، وتسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العمانية خلال عام كامل.