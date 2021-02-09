وزير الخارجية التركي يصل السلطنة

مسقط ـ العمانية:

وصل السلطنة مساء أمس معالي مولود تشافوش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين بالسلطنة.

وكان في استقبال الضيف لدى وصوله معالي السيِّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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