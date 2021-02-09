مجلس الدولة يقر مقترحي دراسة «واقع رعاية كبار السن فـي السلطنة» ودراسة «المحتوى الثقافـي العماني الرقمي»

فـي جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة

مسقط ـ العمانية: أقرَّ مجلس الدولة خلال جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة مقترح دراسة (واقع رعاية كبار السن في السلطنة) المُحال من مجلس الشورى ومقترح دراسة (المحتوى الثقافي العماني الرقمي) المُقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولهما، كما أقرَّ برامج عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. ترأَّس الجلسة مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام للمجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس. وألقى مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة في بداية الجلسة كلمة قال فيها: أتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتهنئة على تفضله بإصدار النظام الأساسي الجديد للدولة بالمرسوم السلطاني رقم:(6/‏2021) الذي يُمثِّل نقلة جوهرية في مسيرة النهضة العمانية المباركة. وأضاف معاليه: إن إصدار النظام الأساسي جاء مُحقِّقًا للغايات الوطنية العليا ومواكبًا لآمال المواطنين الأوفياء وتطلعاتهم لدى المقام السامي نحو مستقبلٍ يتجذَّرُ فيه النظام الوطني وتترسخ أعمدة استقرار الخليج 365 وتزدهر مسيرة التنمية وتُــسْــتدام، وذلك لما وضعه النظام الأساسي من آلية واضحة لا لَبْس فيها ولا غموض لانتقال ولاية الحكم واستحداث منصب ولي العهد، وما تضمنته من تفصيلات تذهب بكل ما يُحْتَمَل من الإيهام، وتضمن انتقال السلطة بشكل محددٍ وجليٍّ، موضحًا بأن المرحلة المقبلة زاخرة بموجبات العمل وداعية إلى بذل مجهود متميز وذلك بعد صدور النظام الأساسي الجديد وصدور قانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم:(7/‏2021) الذي يُمثِّل خطوة مهمة في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون ويُـمَـهِّـد لمزيدٍ من الرخاء والاستقرار ويُـــمَـــكِّـــــن الحكومةَ من تخطي الصعاب، مشيرًا إلى أن القانون تضمَّن عددًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عُمان. واختَتم معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة بالتأكيد على الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والقرارات الصادرة عنها.