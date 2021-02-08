«2101» تلقوا التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» مسقط سجلت أعلى عدد من المطعمين .. ولم تسجل حالات تطعيم فـي الوسطى ومسندم

في المحليات 8 فبراير,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: أفادت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بأن إجمالي من تم تطعيمهم بلقاح (أوكسفورد ـ أسترازينيكا) ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) بلغ عددهم (2101) خلال (24) ساعة منذ بدء عملية التطعيم الأحد؛ أي ما نسبته 3 بالمئة من إجمالي نسبة التغطية للفئات المستهدفة.

وأشارت الإحصائية إلى أن محافظة مسقط سجلت أعلى عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح، حيث بلغ عددهم 875 شخصًا تلتها محافظة شمال الباطنة بتطعيم 315 شخصًا، وسجلت محافظة الداخلية تطعيم 267 شخصًا، فيما سجلت محافظة الظاهرة تطعيم 176 شخصًا، وسجلت محافظة شمال الشرقية تطعيم 133 شخصًا، كما سجلت محافظة جنوب الشرقية تطعيم 132 شخصًا.

وذكرت الإحصائية أن محافظة ظفار سجلت تطعيم 36 شخصًا، فيما سجلت البريمي تطعيم 34 شخصًا، فيما لم تُسجل حالات تطعيم في محافظتي الوسطى ومسندم.

يأتي ذلك فيما باشرت المديرية العامة للخدمات بمحافظة ظفار صباح أمس استكمال عملية التطعيم بمختلف المؤسسات الصحية بكافة ولاياتها وذلك باستخدام لقاح (أكسفورد ـ أسترازينيكا).

وقد بدأت وزارة الصحة الأحد تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) باستخدام لقاح (أوكسفورد ـ أسترازينيكا) المُصنَّع من قِبل شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وتستهدف الحملة في هذه الفترة فئة (كبار السن) ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة بغض النظر عمّا إذا كانوا (أصحاء) أو (يعانون من أي أمراض مُزمنة) على أن يتم تلقي اللقاح في مراكز التحصين المُعلن عنها في المحافظات.

ويعمل لقاح (أوكسفورد ـ أسترازينيكا) بطريقة النواقل الفيروسية بحيث يتم استخدام الفيروس الغدِّي المُعدَّل كناقل آمن للجينات التي تقوم بإنتاج البروتين الشوكي لفيروس مرض (كوفيد ـ 19) مما يُحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة وخلايا مناعية تستخدم من قِبل الجسم لاحقًا في التعرُّف على فيروس مرض (كوفيد ـ 19) عند التعرُّض له ومقاومته.

وسيكون هناك فاصل زمني يصل من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ اللقاح ويبدأ مفعول اللقاح بعد 7 إلى 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية.

وتتراوح الأعراض المُصاحبة لأخذ اللقاح بين الألم الموضعي في موقع الإبرة والاحمرار والتورم وبين الشعور بالحمى، والغثيان وآلام المفاصل والإعياء العام وهذا يدل على بدء استجابة الجهاز المناعي للجسم للقاح، ولم تُسجّل أعراض جانبية جسيمة أثناء مرحلة التجارب السريرية وقد تختلف هذه الأعراض باختلاف اللقاح المُستخدم واختلاف ردات فعل الأجسام المختلفة تجاهها.

ومن المُمكن إعطاء اللقاح للأشخاص المنومين في المؤسسات الصحية إذا كانوا ضمن الفئة المستهدفة ويُستثنى من هذا الأشخاص المنومون بسبب الإلتهابات وممن يعانون من أمراض تسبب الحمى.

وحسب الشركة المُصِّنعة فإن اللقاح يمكن أخذه بغض النظر عن ما إذا كان الشخص قد تعرض للمرض في السابق، غير أن هذه الفئة لن تكون ضمن الفئات ذات الأولوية في المرحلة الأولى بل سيتم تأجيلها للمراحل الأخرى إن دعت الحاجة، ويُراعى بأن اللقاح لن يتم إعطاؤه لمن يُعاني من أعراض المرض وقت إعطاء الجرعات بل سيتم استثناؤه.

وستكون اللقاحات مُكملة للإجراءات الوقائية الأخرى، حيث إن اللقاحات لن تستهدف تطعيم جميع الفئات السكانية دفعة واحدة وستكون دائمًا هناك فئات معرضة لخطر الإصابة ما لم تتقيد بالإرشادات الوقائية، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات حتى الآن فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيوفر خلالها اللقاح الحماية ومتى سيزول مفعول الحماية هذا.