ذي يزن بن هيثم يستقبل سفيرة مملكة إسبانيا

مسقط -العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة ماريا لوزيرا أويدوبرو سفيرة مملكة إسبانيا المعيَّنة لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون القائمة في المجالات ذات الصلة في الجوانب الثقافية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين.

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