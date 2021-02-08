غدا .. لقاء للتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة

صلالة ـ «الخليج 365»:

تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية غدًا لقاءً مرئيًّا مع أصحاب السعادة سفراء بعثات السلطنة في قارة آسيا، بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة وكيفية استقطاب المال الأجنبي خلال المرحلة القادمة؛ وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة (16) ممثلًا للسفارات الموجودة بالسلطنة في قارة آسيا عبر الاتصال المرئي وبحضور كل من سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة وسعادة وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة وسعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني. ويهدف اللقاء إلى دعوة السفراء للتعرّف على عددٍ من المستجدات الاقتصادية بالسلطنة؛ حيث سيستهل برنامج اللقاء بكلمة ترحيبية تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ تسلط الضوء على أهمية هذا اللقاء ضمن الدور الذي تقوم به السفارات في نقل الصورة الإيجابية عن السلطنة لدى دولها الصديقة في إطار التعاون المشترك، كما سيتضمن برنامج اللقاء كلمة مسجلة لمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وكلمة لسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.

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