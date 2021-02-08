(4176) أسرة تستفيد من مساعدات فريق المصنعة الخيري لعام 2020م

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

أوضح عبد الله بن أحمد الزدجالي ـ رئيس فريق المصنعة الخيري التابع لدائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة بأن الفريق قام بالمساهمة خلال العام 2020 بتوفير المساعدات للأسر المعسرة والمستحقة والمسجلة في قوائم الفريق والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتنوعت المساعدات المختلفة بين الطرود الغذائية والأجهزة الكهربائية والمساعدات المالية والقسائم الشرائية.

حيث بلغت اجمالي المساعدات التي تم توزيعها لمستحقيها خلال العام 2020 (162688) ريالًا عمانيًا استفاد منها (4176) أسرة.

وقال الزدجالي: بلغ اجمالي المبالغ التي صرفت لكفالة الايتام (57325) ريالًا عمانيًا استفاد منها (184) أسرة واجمالي كسوة العيد (22300) ريال عماني استفاد منها (446) أسرة، وتم توزيع الاضاحي بمبلغ (9335) ريالًا عمانيًا لعدد (113) أسرة وبلغت أعداد الاجهزة اللوحية (174) بقيمة (8627) ريالًا عمانيًا، وتم توزيع (1030) حقيبة مدرسية بقيمة (8240) ريالًا عمانيًا، كما تم توزيع اللحوم لعدد (260) أسرة، وبلغت المساعدات الرمضانية (22830) ريالًا عمانيًا لعدد (761) أسرة وفك كربة بمبلغ (12683) ريالًا عمانيًا لعدد (133) أسرة ومساعدات كهربائية بمبلغ (9294) ريالًا عمانيًا استفادت منها (102)، كما تم صرف طرود غذائية لعدد (471) مستفيدًا بمبلغ (6582) ريالًا عمانيًا، بالإضافة الى توفير الاثاث وباقات الانترنت ومساعدات الحريق وإيجار مسكن.

وقدم رئيس فريق المصنعة الخيري الشكر لجميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت وللجنة التنمية الاجتماعية وأعضاء الفريق بالولاية.