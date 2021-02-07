- تابعت تطورات الجائحة وارتفاع أعداد المصابين والمرقدين

- السماح للمواطنين بالدخول شرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لـ7 أيام مسقط ـ العمانية:

تابعت اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنُّب انتشارها.

وقد اطَّلعت اللجنة على تقرير الفريق الفنِّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقَّدين في غرف العناية المركَّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشِّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قرَّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرِّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر.

كما قرَّرت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الخليج 365 عبر المنافذ البرِّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحِّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

حفظ الله تعالى الجميع من كلِّ سوءٍ ومكروه.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا تقرر استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.