بدء حملة التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

■ تستهدف فئة «كبار السن» ممن يبلغون 65 عاما فما فوق

■ اللقاح يعمل بطريقة النواقل الفيروسية باستخدام الفيروس الغدي المعدل

■ فاصل زمني من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بين الجرعتين

■ قد يتم إعطاء اللقاح للمنومين فـي المؤسسات الصحية إذا كانوا ضمن الفئة المستهدفة

■ ينصح بتأجيل إعطائه للمرأة الحامل فـي المراحل الأولى

مسقط ـ العمانية:

بدأت وزارة الصحة أمس تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19) باستخدام لقاح (أسترازينيكا ـ أوكسفورد) المُصنَّع من قِبل شركة (أسترازينيكا) بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وتستهدف الحملة في هذه الفترة فئة (كبار السن) ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة بغض النظر عمَّا إذا كانوا (أصحاء) أو (يعانون من أيّ أمراض مُزمنة) على أن يتم تلقي اللقاح في مراكز التحصين المُعلن عنها في المحافظات.

وجاء اختيار الفئة المستهدفة استنادًا إلى عدة عوامل منها التقييم المستمر للوضع الوبائي العالمي والمحلي في ظل وجود سلالات جديدة متحوِّرة سريعة الانتشار ودراسة المسح الوطني الاستقصائي المصلي ودراسة التحليل السُّكاني التي أجريت في السلطنة للوقوف على العوامل المؤثرة في الخطورة والوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد19) إضافة إلى محدودية موارد التصنيع والتوريد بالكميات المطلوبة ضمن إطار زمني محدد والتوصيات الصادرة من الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية.

ويعمل لقاح (أسترازينيكا ـ أوكسفورد) بطريقة النواقل الفيروسية بحيث يتم استخدام الفيروس الغدِّي المُعدَّل كناقل آمن للجينات التي تقوم بإنتاج البروتين الشوكي لفيروس مرض (كوفيد ـ 19) مما يُحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة وخلايا مناعية تستخدم من قِبل الجسم لاحقًا في التعرُّف على فيروس مرض (كوفيد19) عند التعرُّض له ومقاومته.

وسيكون هناك فاصل زمني يصل من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ اللقاح ويبدأ مفعول اللقاح بعد 7 إلى 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية.

وتتراوح الأعراض المُصاحبة لأخذ اللقاح بين الألم الموضعي في موقع الإبرة والاحمرار والتورم وبين الشعور بالحمى، والغثيان وآلام المفاصل والإعياء العام وهذا يدل على بدء استجابة الجهاز المناعي للجسم للقاح، ولم تُسجَّل أعراض جانبية جسيمة أثناء مرحلة التجارب السريرية وقد تختلف هذه الأعراض باختلاف اللقاح المُستخدم واختلاف ردّات فعل الأجسام المختلفة تجاهها.

ومن الممكن إعطاء اللقاح للأشخاص المنومين في المؤسسات الصحية إذا كانوا ضمن الفئة المستهدفة ويُستثنى من هذا الأشخاص المنومون بسبب الالتهابات وممن يعانون من أمراض تسبب الحمى.

وينصح بتأجيل إعطاء اللقاح للمرأة الحامل في المراحل الأولى لبدء نشر اللقاح وذلك لحين توفر المعلومات الكافية عن هذه الفئة من خلال نشر المزيد من نتائج التجارب التي أجرتها الجهات المطورة للقاح.

وبحسب الشركة المُصَّنعة فإن اللقاح يمكن أخذه بغض النظر عمّا إذا كان الشخص قد تعرض للمرض في السابق، غير أن هذه الفئة لن تكون ضمن الفئات ذات الأولوية في المرحلة الأولى بل سيتم تأجيلها للمراحل الأخرى إن دعت الحاجة، ويُراعى بأن اللقاح لن يتم إعطاؤه لمن يُعاني من أعراض المرض وقت إعطاء الجرعات بل سيتم استثناؤه.

وستكون اللقاحات مُكملة للإجراءات الوقائية الأخرى، حيث إن اللقاحات لن تستهدف تطعيم جميع الفئات السكانية دفعة واحدة وستكون دائمًا هناك فئات معرضة لخطر الإصابة ما لم تتقيد بالإرشادات الوقائية، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات حتى الآن فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيوفر خلالها اللقاح الحماية ومتى سيزول مفعول الحماية هذا. يُذكر أن الأشخاص الذين تلقَّوا الجرعة الأولى من لقاح شركة (فايزرـ بيونتيك) خلال الفترة الماضية لا يشملهم التحصين الحالي وستُعلن وزارة الصحة عن موعد أخذ الجرعة الثانية الخاصة بهم في وقت لاحق.