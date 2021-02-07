انخفاض ملحوظ فـي أعداد عقاب السهوب فـي أجزاء بظفار فـي دراسة متخصصة لمكتب حفظ البيئة

■ السلطنة وجهة رئيسية للطيور المهاجرة فـي فصل الشتاء

مسقط ـ «الخليج 365»:

نفَّذ مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني دراسة حقلية متخصصة حول أحد الطيور الجارحة المسمى بعقاب السهوب (السهول/‏البادية) ضمن تعاون دولي قائم مع فريق من علماء الطيور من النمسا وألمانيا، وبمشاركة من قبل الجمعية البريطانية العمانية، وذلك منذ عام 2018 حتى الآن. حيث هدفت الدراسة إلى تحديد سلوكيات وتعقب مسارات هجرة هذا النوع من الطيور الجارحة في السلطنة والعالم، وجمع معلومات وبيانات متنوعة وأكثر دقة وتخصصًا ونشر أوراق علمية عنه لتعزيز المعرفة والوعي البيئي، فضلًا عن الجهود الدؤوبة من أجل صون مفردات الحياة الفطرية بالأخص تلك الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض.

وقد أظهرت النتائج الأولية إلى تسجيل تناقص واضح في أعداد عقاب السهوب لأسباب كثيرة أبرزها تناقص في الغذاء في مواقع التغذية بمرادم النفايات.

وقد أوضح خالد بن محمد الحكماني ـ رئيس قسم المحميات الطبيعية بمكتب حفظ البيئة بصلالة والمشرف على الدراسة البيئية المتخصصة بأن عقاب السهوب (السهول/‏ البادية) ذا الاسم العلمي (Aquila nipalensis) ويُسمى باللغة الإنجليزية (Steppe eagle) يُعدُّ من الطيور المهددة بالانقراض عالميًّا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وتُعد السلطنة من المعاقل الطبيعية له خلال فصل الشتاء، حيث يزور أعداد كبيرة من هذه العقبان مواقع متنوعة في محافظة ظفار التي يتوافر فيها الغذاء المناسب لها، كما أن من مميزات العقاب المتوسط والكبير يكون لوناهما بنيًّا داكنًا، بينما الصغير في الغالب يكون له خط أبيض على الطول السفلي من الجناح، في حين لا يمكن التعرف على جنس العقاب إلا من خلال فحص الدم، وبشكل عام تُعد الذكور أصغر حجمًا من الإناث حيث يتراوح وزن الأنثى البالغة ما بين (2.3 – 4.9) كجم بينما يبلغ وزن الذكر ما بين (2.5 – 3.5) كجم، وتتغذى هذه الأنواع من الطيور الجارحة على الجيف (الحيوانات الميتة) والقوارض والثدييات متوسطة الحجم، والطيور الأخرى ومختلف الزواحف والحشرات.

وحول مضمون الدراسة قال الحكماني: جاءت دراسة عقاب السهوب بفضل عمل مشترك بين مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني والمختصين الدوليين من أجل صون وتعزيز أبحاث وحماية الطيور في السلطنة، حيث عملنا سويًّا منذ بداية مشروع الدراسة البيئية التخصصية في عام 2018 إلى التركيز حول معرفة سلوكيات وحصر أعداد عقاب السهوب في محافظة ظفار، كما عمل الفريق البحثي على تركيب 13 جهاز تعقب عبر الأقمار الاصطناعية في 13 عقابًا؛ وذلك لتوفير كل البيانات المهمة المطلوبة التي تصلنا أولًا بأول وتساعدنا في رصد المعلومات الدقيقة، وقد نفذ المكتب زيارات ميدانية لمواقع مهمة ترتادها عقبان السهوب لرصد وتدوين المعلومات المهمة وحصر أعدادها والعمل على تحليل تلك المعلومات بشكل علمي متخصص.

وفيما يخص النتائج المبدئية كشف الحكماني بأن النتائج الأولية للدراسة أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد عقاب السهوب (السهول/‏البادية) المهاجرة بنسبة تناقص بلغت 84% خلال فترة الدراسة بالمقارنة بين عامي 2019 و2020 وتحديدًا خلال الأشهر ما بين (أكتوبر حتى نهاية ديسمبر) من كل عام، حيث سجلت الأعداد التقديرية لعقاب السهوب الزائرة لمحافظة ظفار في عام 2019 حوالي 500 عقاب، في حين رصدت أعدادها التقديرية في عام 2020 بحوالي 80 عقابًا فقط، ويرجح ذلك بسبب عدد من المهددات أهمها قلة توافر الغذاء وأبرزها نقص في الجيف (الحيوانات الميتة أو بقاياها)، كما أشارت تلك النتائج كذلك إلى أن عقاب السهوب يقضي فترة الصيف في آسيا الوسطى ويهاجر مع بداية شهر أكتوبر إلى جنوب الجزيرة العربية خصوصًا السلطنة واليمن وجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفي الربيع غالبًا في شهر مارس يغادر المناطق الشتوية ويرجع إلى المناطق الصيفية في آسيا الوسطى.

وأشار الحكماني إلى أن البيانات الحالية المتوافرة لدى مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني تؤكد نفوق ثلاثة من الطيور الثلاثة عشر التي ركب عليها أجهزة التعقب عبر الأقمار الاصطناعية.

وقد قام الفريق البحثي بتقصي الأمر، حيث وجدوا خلال ذلك أن أحد هذه الأجهزة لا يزال يرسل إشاراته من موقع ثابت في منطقة رميلة بمحافظة ظفار، وبعد عملية تمشيط للمكان وجدت بقايا أحد العقبان الميتة تناثرت فوقه الرمال. وأضاف: نشكر هنا الجهات المتعاونة وهي: الجمعية البريطانية العمانية وأبحاث الطيور الدولية ومؤسسة (بريند ميبيرغ) لأبحاث وصون الطيور الجارحة ومنظمة الأراضي القاحلة، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، كما نشيد دائمًا بالتعاون والدعم المجتمعي والأهلي لكافة المشاريع البيئية التي ينفذها المكتب.