جمعية المرأة بشناص تدشن مشروع «اكتفاء» للأسر المنتجة بالولاية

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

دشنت جمعية المرأة العمانية بولاية شناص مشروع (اكتفاء) للأسر المنتجة بدعم من إدارة ميناء صحار الصناعي بمبلغ قدره (2000) ريال عماني. وتهدف مبادرة (اكتفاء) الى رعاية الاسر المنتجة وتقديم الدعم المادي بحيث تصبح الأسرة قادرة على البدء بالمشروع وانتاج المنتجات المختلفة، كما ستعمل الجمعية على دعم المشاريع المنزلية بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المعارض المتنوعة والأيام المفتوحة سواء على مستوى الولاية أو على مستوى المحافظة، وتشترط الجمعية توقيع عقد بين الاسرة المنتجة وبين الجمعية يترتب من خلاله الأسرة على الالتزام والانتاج والجمعية بالدعاية والتسويق والنشر، كما تساهم الاسر في الصندوق بحيث يتمكن الصندوق من دعم أسر منتجة أخرى بشكل شهري والذي بدوره يعطي طابع الاستمرارية والديمومة للصندوق. علما بأن جمعية المرأة العمانية بشناص تعمل جاهدة على مساعدة الاسر المنتجة بشكل مستمر من خلال الحلقات التدريبية التي تصقل مهارة الاسر في ريادة الاعمال والتسويق واخراج المنتج النهائي بشكل جذاب ومرتب.

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