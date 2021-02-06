مبادرة «المصنعة الخيري» توفر 263 جهازا لوحيا

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

اختتم فريق المصنعة الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية المصنعة مبادرته المجتمعية بالولاية لتوفير الأجهزة اللوحية بالتعاون مع (محسنات ـ ومن أحياها).حيث بلغت قيمة التبرعات 13 ألف ريال عماني، وقد تم توفير عدد 263 جهازًا لوحيًا وزعت على عدد من الأيتام وطلاب الأسر المعسرة لتلقي التعليم ومتابعة الدروس عبر المنصة التعليمية، ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من أهالي الولاية تجسد حبهم للفريق الخيري.

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