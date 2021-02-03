الشرطة: القبض على مقترفات أعمال منافية للآداب بمسقط

قالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على مجموعة بتهمة اقترافِ أعمالٍ منافيةٍ للأخلاقِ والإخلالِ بالآداب العامة، وتُستكمل بحقهنّ الإجراءات القانونية.

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