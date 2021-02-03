الحملة تستهدف فئة «كبار السن» ممن يبلغون 65 عاما فما فوق فـي جميع محافظات السلطنة مسقط ـ العمانية:

تبدأ وزارة الصحة يوم الأحد القادم تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) باستخدام اللقاح المُصنَّع من قبل شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وتستهدف الحملة في هذه الفترة فئة (كبار السن) ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة بغض النظر عما إذا كانوا (أصحاء) أو (يعانون من أي أمراض مُزمنة) على أن يتم تلقي اللقاح في مراكز التحصين المُعلن عنها في المحافظات.

وسيكون هناك فاصل زمني يصل إلى 4 أسابيع على الأقل بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ لقاح أسترازينيكا.

وقد تسلَّمت السلطنة السبت الماضي ١٠٠ ألف جرعة من لقاح (أوكسفورد ـ أسترازينيكا) المُضاد لفيروس ‎كورونا (كوفيد ـ 19) مُقدمة من جمهورية الهند الصديقة وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات، ‏ويُعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم. يُذكر أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شركة (فايزرـ بيونتك) خلال الفترة الماضية لا يشملهم التحصين الحالي، وستعلن وزارة الصحة عن موعد أخذ الجرعة الثانية الخاصة بهم في وقت لاحق.

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد القادم .. «الصحة» تبدأ تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع للتحصين ضد «كوفيد ـ 19» باستخدام اللقاح المُصنَّع من قبل شركة «أسترازينيكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.