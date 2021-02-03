السلطنة تشارك فـي المؤتمر العربي الـ«18» لرؤساء أجهزة المرور فـي الدول العربية

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المرور في الدول العربية، الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد السلطنة في المؤتمر العقيد مهندس/ علي بن سليم الفلاحي ـ مساعد مدير عام المرور، وتناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ومن بينها تجارب الدول الأعضاء في مجال السلامة المرورية.

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