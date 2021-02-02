وزيرة التربية والتعليم تلقي بيان وزارتها أمام الشورى الشهر القادم

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس تحضيراتها واستعداداتها لجلسة بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المزمع عقدها خلال جلسات المجلس الشهر القادم.

وقد واصلت اللجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس مناقشة تقريرها حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، والتي عكفت على دراسته منذ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة.

وتهدف اللجنة من خلاله إلى التعرف على واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، وضمان جودة التعليم فيه، وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المناطق البعيدة؛ حرصًا على العدالة والمساواة مع باقي المناطق، وتعزيز الجهود المبذولة من الحكومة لتقديم الخدمة التعليمية الجيدة لأبناء المناطق البعيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث (2019 ـ 2020م) لدور الانعقاد السنوي الثاني (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. من جانب آخر اطلعت اللجنة على بعض الرسائل المحالة إليها من مكتب المجلس، منها: مقترح تحويل الكلية التطبيقية بنزوى إلى كلية للتربية، وكذلك الرسالة المتعلقة بطلب معالجة وضع معلمات محو الأمية بالسلطنة، كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2019م.

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