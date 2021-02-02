إخلاء طبي لمواطنة من مسندم لشمال الباطنة

مسندم ـ العمانية: قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني بعملية إخلاء طبي لمواطنة استدعت حالتها الصحية الحرجة نقلها من محافظة مسندم إلى محافظة شمال الباطنة. وقد تم نقل المواطنة بإحدى الطائرات العمودية من مستشفى دبا إلى قاعدة خصب الجوية، بعد ذلك تم نقلها عبر إحدى طائرات النقل العسكرية إلى قاعدة المصنعة الجوية لضمان سلامتها وتحقيق أقصى درجات العناية الطبية لها أثناء الطيران، وبعدها نقلت عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لتلقي العلاج التخصصي اللازم.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية والخدمات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى بالسلطنة.

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