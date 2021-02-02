الصحة تدعو إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وتجنب الازدحام .. 16 حالة تم تنويمها خلال 24 ساعة

■ إعفاء بصمة اليد بعدد من المؤسسات الحكومية والتشديد على لبس الكمامات

■ «134685» إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بينها حالات مصابة بالسلالة الجديدة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، في ظل تزايد عدد الإصابات وارتفاع معدل المرقدين بالمؤسسات الصحية والعناية المركزة وظهور حالات من السلالة الجديدة للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة (134685) إصابة، والوفيات (1532) بنسبة 14ر1% والمتعافين (127054) لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية (16) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (90) والمنومين في العناية المركزة (26).من جانبه قام عدد من المؤسسات الحكومية وفي إطار تجنب مسببات انتشار المرض بإعفاء الموظفين من بصمة اليد، عند تسجيل الحضور والانصراف، إضافة إلى التشديد على لبس الكمامات للمراجعين والموظفين وتوفير المعقمات بشكل دائم. وأكدت الوزارة على ضرورة تجنب الزيارات العائلية والتقيد بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والالتزام التام بالعزل الصحي في حال وجود أعراض أو مخالطة.

كما دعت وزارة الصحة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة والحوامل إلى تجنب الأماكن المزدحمة. تأتي دعوات وزارة الصحة بعد ارتفاع عدد الإصابات، بينها إصابات بالسلالة الجديدة، إضافة إلى حالات يشتبه بإصابتها، ووجود بعض التصرفات غير الأخلاقية تم رصدها من بعض الأشخاص متمثلة في خلع السوار الخاص بالحجر المنزلي وإلباسه لأشخاص كبار بالسن يلتزمون المنازل أو عاملات المنازل ممن لا يخرجن إلا نادرًا من البيوت، حيث تُعد هذه التصرفات مخالفات جسيمة وغير مسؤولة، وتسهم في زيادة الإصابات، الأمر الذي حذرت منه وزارة الصحة وأكدت وجود عقوبات لمن يقومون بهذه التصرفات. وكانت السلطنة قد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات والوفيات والمرقدين بالمؤسسات الصحية، إلا أنها خلال الأيام الماضية عادت الأرقام إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، الأمر الذي دعا اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) إلى حظر بعض الأنشطة، كما عقد معالي الدكتور وزير الصحة أمس الأول مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن الأرقام التصاعدية، وحث المجتمع من مواطنين ومقيمين على ضرورة مواصلة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا، والتحذير من بعض التصرفات التي يقوم بها البعض خصوصا فيما يتعلق بالخاضعين للحجر المنزلي.