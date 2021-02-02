«صحية الشورى» تتابع مستجدات جائحة «كوفيد ـ 19»

تابعت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى مستجدات جائحة “كوفيد 19” والقرارات الأخيرة المتخذة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على ضوء انتشار السلالات الجديدة وارتفاع حالات الإصابة في السلطنة في الأسابيع الأخيرة، إذ تثمن اللجنة الصحية والبيئية الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتدعو الجميع إلى التقيد بالاحترازات الصحية اللازمة للحد من تفشي الجائحة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة هلال بن حمد الصارمي ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة تقريرها حول تقييم جلسة بيان معالي الدكتور وزير الصحة التي عقدت خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الحالي من حيث المحاور الأربعة التي تم تغطيتها خلال البيان والوعود التي قدمها معالي الوزير خلال الجلسة، بالإضافة إلى مدى تقدم الوزارة في خطة عملها، كما تطرق التقرير إلى مدى تفاعل معالي الدكتور الوزير مع المداخلات والاستفسارات المطروحة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما ناقشت اللجنة موضوع الباحثين عن عمل من مخرجات التخصصات الطبية والطبية المساعدة، وفي هذا الشأن ارتأت اللجنة دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تصوراتها وفقًا للصلاحيات الواردة في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (7/‏ 2021م). من جانب آخر خلصت اللجنة إلى تشكيل فريق عمل لدراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى. وعلى هامش الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصات عمل اللجنة، منها: موضوع الباحثين عن عمل في تخصص طب الأسنان، وفي هذا الإطار قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حلول مناسبة لاستيعابهم في القطاعين العام والخاص، والبحث عن بدائل لتمويلهم بما يمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة بهم. كما استعرضت اللجنة رسالة أطباء الامتياز، وبناء على ما ورد في جلسة بيان وزير الصحة في هذا الشأن، فقد ارتأت اللجنة إحالة الموضوع إلى رئاسة المجلس لمخاطبة وزارة الصحة والإفادة بشأنه.