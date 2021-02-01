استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ـ وزير الصحة صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة تيـد شيبان ــ المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يزور السلطنة حاليًّا.

تم خـلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين السلطنة ومنظمة اليونيسف فيما يتعلق بالمجال الصحي وسبل تطويره، كما ثمَّن سعادته جهود السلطنة المبذولة في مجال التعاون الدولي.

من جانبه ثمَّن معالي الدكتور وزير الصحة جهود منظمة اليونيسف بالسلطنة وفي المنطقة. حضر المقابلة سعادة لنا وريكات ــ ممثلة منظمة اليونيسيف بالسلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين السلطنة ومنظمة اليونيسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.