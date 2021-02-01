بحث العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية تركمانستان

مسقط ـ العمانية: عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية أمس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع معالي رشيد ميريدوف ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية تركمانستان.

تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي ـ سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركمانستان، وعدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.

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