صدور عدد جديد من مجلة «جند عمان»

مسقط ـ العُمانية: صدر أمس العدد (529) من مجلة (جند عُمان) لشهر يناير 2021م، والذي تضمن عددًا من التغطيات الشاملة والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، وجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يتفضل فيمنح عددًا من الأوسمة، وجلالة السلطان المعظم ـ حفظـه الله ورعاه ـ يُصدر عددًا من المراسيم السلطانية السامية، وجلالة القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ يتلقى تهنئة قواته المسلحة بمناسبة يوم تولي جلالته ـ أبقاه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد، وصاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الـ(41) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يفتتح إذاعة (الصمود) لقوات السلطان المسلحة.

كما تناول العدد كلمات خاصة بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، والتي أدلى بها كل من: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني، ومعالي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، وقائد الحرس السلطاني العُماني، وآمر كلية الدفاع الوطني، وتضمن العدد مراسيم تسليم واستلام المناصب العسكرية.

واشتمل العدد على ملف بعنوان:(قابوس بن سعيد ـ طيّب الله ثراه ـ مآثر خالدة في الوجدان، و(11) يناير ذكرى خالدة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في البلاد)، وملف آخر بعنوان:(جهود السلطنة في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والذي يشمل القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا، والمؤتمرات الصحفية المتعلقة بجائحة كورونا).كما اشتمل العدد على مجموعة من المقالات الوطنية والقصائد ومن أبرزها: قصيدة بعنوان (حب الخليج 365)، وقصيدة أخرى بعنوان:(ألم وأمل)، ومقال بعنوان:(الصراع بين أسلحة الهجوم الجوي ووسائل الدفاع الجوي، الحلقة الأولى)، ومقال بعنوان:(الحادي عشر من يناير مواجع صنعت عمان القوة)، ومقال بعنوان:(عام جديد وعهد يتجدد)، ومقال ديني بعنوان (الخليج 365 والانتماء)، وتحقيق صحفي بعنوان:(مشروع الرداء الأحمر).كما تضمنت المجلة عددًا من الأبواب الثابتة والمتنوعة سعيًا منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القُرّاء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية.