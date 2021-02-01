حلقة عمل تدريبية حول «أهمية التدريب فـي تنمية الأداء الوظيفي»

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نفذ مكتب محافظ جنوب الشرقية يوم أمس حلقة عمل تدريبية حول (أهمية التدريب في تنمية الأداء الوظيفي) عبر الاتصال المرئي استهدفت ما يقارب 25 مشاركا من موظفي مكتب المحافظ ومكاتب الولاة وبلدية جنوب الشرقية. وقد هدفت حلقة العمل والتي قدمها مسعود بن راشد الصواعي – رئيس قسم التدريب إلى تنمية قدرات المشاركين بأهمية التدريب في رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية واكتساب الموظف المهارات التي تجعله قادرا على أداء الواجبات والمهام. وقد تناولت حلقة العمل عددا من المحاور من أهمها نتائج التدريب وهي: تخفيض عدد الأخطاء وزيادة الاستقرار والمرونة ورفع الروح المعنوية للموظفين والمبادئ الأساسية للتدريب كجمع وتحليل المعلومات وتحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

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