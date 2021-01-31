اللجنة العليا تمدد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر ينتهي 8 فبراير

مسقط ـ العمانية: بناءً على توصية الفريق الفنِّي المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا (كوفيد19) وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى الإقليمي والعالمي، ووقايةً لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تمديد إغلاق المنافذ البرِّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م.

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