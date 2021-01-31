قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يسهم فـي تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ قواعد العرض والطلب والأسعار

في المحليات 31 يناير,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (18/‏‏2020) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧/‏‏٢٠١٤، حيث نصَّت المادة الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. كما أكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.

تحقق الهيمنة على السوق

وأكدت الوزارة أن الهيمنة تتحقق على السوق المعنية في حالتين وهما إذا ما تجاوزت حصة الشخص (35%) من خلال فترة زمنية معينة، والحالة الأخرى ما إذا كان الشخص قادرا على إحداث تأثير فعال على أسعار المنتجات، أو على حجم المعروض منها في السوق المعنية، مع عدم قدرة المنافسين له على ذلك خلال فترة زمنية معينة.

تحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أكدت على أنه يتحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق المعنية متى ما ثبت قيام شخصين أو أكثر بأي من الأفعال الآتية: اتباع سلوك موحد، أو سياسة مشتركة في السوق المعنية بين الأشخاص كتحديد الأسعار، أو فرض أسعار إعادة البيع، أو استخدام لتسعير بأقل من التكلفة، أو اتباع أسلوب التسعير الافتراسي، أو تقسيم السوق المعنية لحصص ومنع المنتجات البديلة من الدخول إلى السوق المعنية وغياب المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بين الأشخاص ووجود روابط اقتصادية بين المنتجات المعنية، التي تمكنهم من العمل على نحو مستقل عن منافسيهم والمستهلكين.

التركيز الاقتصادي

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه يجب على كل شخص يرغب بإجراء أي عمل ينتج عنه تركيز اقتصادي وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن يقدم طلبا كتابيا وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، متضمنا عددا من البيانات والمعلومات والمستندات المتطلبة لإتمام دراسة طلب التركيز الاقتصادي، ووجب التنويه على تقديم كافة المستندات باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ترجمة باللغة العربية مصدقة ومعتمدة.

دور الرقابة

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دور الرقابة اللاحقة على التركيز الاقتصادي متى ما تمت الموافقة عليه، ومتابعة مدى التزام الأشخاص المعنية بالشروط والالتزامات المحددة في القرار الصادر من الوزارة بالموافقة على ذلك الطلب، وإذا ثبت عدم الالتزام تصدر الوزارة قرارا بإلغاء قرار الموافقة على التركيز الاقتصادي، ويخطر الشخص كتابيا بهذا القرار مع منحه مهلة محددة لتوفيق أوضاعه تقدرها الوزارة.

(60) يوما للتظلمات

وبيَّنت اللائحة بأنه يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر من الوزارة برفض أو إلغاء طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال (٦٠) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو الإلغاء، بعد سداد الرسم المقرر للتظلمات. ويجب أن يتضمن طلب التظلم عددا من البيانات والمعلومات الضرورية، مرفقا بها موضوع التظلم، وأسبابه، والمستندات المؤيدة للتظلم. ويبت الوزير في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبول له.

الغرامات الإدارية

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه مـع عدم الإخـلال بالعقوبات المقررة فـي القانون، تفـرض غرامة إدارية مقـدارها (5000) آلاف ريال عُماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (5) سنوات التالية لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (500) ريال عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (10) آلاف ريال عماني.