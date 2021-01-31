«جامعة السلطان قابوس»: فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي «2021 /2022»

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة السلطان قابوس عن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا للعمانيين وغير العمانيين وذلك للعام الأكاديمي (2021/‏2022) من تاريخ 26 يناير الجاري إلى 28 فبراير القادم. وقال الدكتور محمد بن ناصر الصقري ـ عميد الدراسات العليا في الجامعة: يأتي طرح البرامج الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا من مجلس الجامعة تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للجامعة 2040 وهي تؤكد على أهمية برامج الدراسات العليا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة. وستواصل الجامعة طرح برامج جديدة خلال السنوات الخمس القادمة والتي تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار أيضا تلبية لاحتياجات سوق العمل العماني. ومن هذه البرامج: ثلاثة برامج دبلوم دراسات عليا وبرنامج دكتوراه وبرامج ماجستير، وهي كالتالي: دكتوراه في الفلسفة في كلية الاقتصاد بخيار الرسالة للتفرغ الكلي والجزئي، وماجستير في علوم البيانات وتعلم الآلة في كلية العلوم بخيار مقررات دراسية ورسالة للتفرغ الكلي والجزئي وأيضًا ماجستير في الهندسة وإدارة التشييد خيار المقررات الدراسية والرسالة في كلية الهندسة للتفرغ الكلي والجزئي، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في إنتاج المحاصيل ودبلوم الدراسات العليا في وقاية المحاصيل ودبلوم الدراسات العليا في العلوم البحرية والسمكية خيار المقررات الدراسية في كلية العلوم الزراعية والبحرية. والتقدم بطلب الالتحاق سيكون إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي:http:/‏/‏pas.squ.edu.om

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