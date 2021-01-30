وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يطلع على عدد من المشاريع الكبرى فـي صحار

في المحليات 30 يناير,2021 نسخة للطباعة

صحار ـ «الخليج 365»:

زار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس مجموعة من المشاريع التجارية والصناعية وعددا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الباطنة.

قال معاليه إن هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي أكدت على التنسيق مع المحافظين في كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين وبما يتوافق مع رؤية عمان ٢٠٤٠م، مضيفا أن صحار أصبحت من الولايات المهمة ذات الجذب الصناعي والتجاري بما تتميز به من مشاريع تكاملية تجمع مدينة صحار الصناعية وميناء صحار والمنطقة الحرة إلى جانب مشاريع تجارية أخرى.

كما أشار معاليه إلى أن الزيارة هدفت إلى الوقوف والاطلاع على المشاريع الكبرى في صحار والوقوف على التحديات وتبني الأفكار ذات العائد الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب الدور الكبير للمؤسسات الحكومية والخاصة في الأخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بما يحقق فرص نجاحها وبما يمكن لهذه المؤسسات الانطلاق نحو مزيد من التوسع ودعم أفكار الشباب وتمكينه من مواجهة التحديات.

وقد شملت زيارة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي استمرت يومين، ١٤مؤسسة ومصنعا وشركة في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، ورافقه في الزيارة كل من سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المسؤولين بالوزارة. وقد شهد اليوم الأول زيارة مدينة صحار الصناعية، حيث التقى معاليه والوفد المرافق له بحمد بن حمود القصابي مدير عام مدينة صحار الصناعية الذي قدم عرضا متكاملا عن المدينة وإحصائيات عامة حول عدد المصانع والمنشآت بها منذ إنشائها إلى اليوم وحجم الاستثمارات بها والتوسع الذي شهدته المدينة ونسب التعمين وخطط التوسع والمشاريع المستقبلية. بعدها قام معاليه والوفد المرافق له بزيارة عدد من الشركات والمصانع، حيث قدم سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات رؤية واضحة عن الشركة ومركز التدريب بها وخطوط الإنتاج ونوعية المنتجات وفرص ونسب التعمين. كما قام معاليه بزيارة مصنع حديد القمر الذي يعد أحد المصانع الحديثة في مدينة صحار الصناعية لإنتاج وتصنيع الحديد، ومختبر الجودة الدولي بهدف التعرف على الخدمات التي يقدمها في مجالات فحص المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها. كما شمل اليوم الأول زيارة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمركز العنود لطب الأسنان وسوق الحرفيين ومشروع كالما كافيه ومشروع فتيل عمان وهي من المشاريع التي يمتلكها عدد من الشباب العماني. بدورها أعربت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن سعادتها بتوقيع اتفاقية في ختام الزيارة بين مصنع حديد القمر ومستثمر أجنبي. وقالت سعادتها: سعدنا بتوقيع اتفاقية استثمار أجنبي بين مصنع حديد القمر، وأحد المصانع بمدينة صحار الصناعية وهو ما يؤكد على أن السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار وبإذن الله ستكون هنالك مشاريع قادمة تعزز منظومة الاستثمار في السلطنة بشكل أكثر وبطموح أكبر.

وقد عقد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اجتماعا موسعا مع سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ شمال الباطنة، بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة شمال الباطنة ونوابهم وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية ورئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، وذلك في اليوم الثاني من الزيارة. حيث تحدث سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ شمال الباطنة عن عدد من المواضيع التي تهم المحافظة فيما يتعلق بقطاع التجارة والصناعة والتحديات التي تواجه هذا القطاع في ولايات المحافظة، والمطالبة بسن قوانين ومتابعة تنفيذها وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة الشركات في خدمة المجتمع المحلي أو القوانين الاخرى المنظمة لتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة المحلية وتطويرها بشكل عام.