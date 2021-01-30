مواطنون ومختصون يؤكدون مأمونيته وعدم ظهور أي أعراض جانبية غير طبيعية بعد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى لـ «الخليج 365»:

بعض الأعراض البسيطة بعد التطعيم تدل على تفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح

أجرى الحوار ـ محمود بن زاهر الزكواني:

تحرص دائمًا وزارة الصحة طيلة السنوات الماضية على توفير جميع الأدوية واللقاحات بمختلف أنواعها وأن تكون ذات جودة صحية عالية، وأن تكون سليمة وآمنة، حيث يتم استقدام الأدوية وجلبها الى السلطنة بالطرق الصحية السليمة وذلك وفق البروتوكولات الصحية الخاصة والانظمة المتبعة لدى المؤسسات والمنظمات الدوائية في العالم، حيث تقوم الجهة المسؤولة بوزارة الصحة بالإشراف عليها من مختلف الجوانب قبل وصولها إلى السلطنة، و قبل شرائها؛ من حيث التأكد من مأمونيتها وسلامتها و طريقة حفظها وتخزينها، لذلك تحتاج هذه الادوية الى نوع من الرعاية والاهتمام حتى تكون صحية وسليمة قبل أن يتم توزيعها على المستشفيات أو المجمعات أو المراكز الصحية الى أن يتم وصولها للمحطة الأخيرة ويتناولها المريض.

قامت الوزارة بجهود حثيثة لتوفير لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وحرصت على سرعة وصوله إلى السلطنة وذلك بعد ما تم اعتماد اللقاح من منظمة الصحة العالمية والتأكد من فعاليته ومأمونيته وسلامته التامة وثبت نجاحه بالشكل الفعال للقضاء على هذا الفيروس. ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا أكد معالي الدكتور أحمد السعيدي ـ وزير الصحة مأمونية وسلامة هذا اللقاح (فايزر ـ بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث قام معاليه بأخذ الجرعة وكان أول شخص في السلطنة يأخذ الجرعة ليؤكد على الثقة التامة في مأمونية وسلامة اللقاح وفعاليته الصحية.

قامت (الخليج 365) برصد بعض آراء المواطنين والمختصين من الذي تناولوا جرعات التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك)..

والذي أكد معظمهم عدم حدوث أي أعراض جانبية.

بداية قال خميس السعيدي: تلقيت الجرعتين الأولى والثانية من لقاح (فايزر) بكل ثقة، وبدون أي أعراض صحية جانبية، وأضاف قائلًا: إن ثقتي في حكومتنا الرشيدة كبيرة، وباهتمامها بحماية المواطنين منذ بدأت هذه الجائحة الى يومنا هذا، واهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أعزه الله ـ ومتابعته بنفسه أولًا بأول للجائحة ـ أطال في عمره.

وأضاف: كما لا ننسى في هذا المقام أن نشكر ونثمن جهود معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة وكل الطواقم الطبية، حفظ الله عماننا وسلطاننا وكل المخلصين على هذه الأرض الطيبة.

الاتصال مع الفئات المستهدفة

وقال صالح بن محمد الحبسي ـ من الكادر الطبي المسؤول عن التطعيم في البداية: كان الإقبال ضعيفًا نوعًا ما في الأسبوع الأول نظرًا للشائعات المنتشرة وتم التواصل والاتصال مع الفئات المستهدفة من أجل الحضور وأخذ اللقاح، والحمد لله عدد كبير تجاوب وحضر وتم تطعيمهم، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا أن الكثير من المواطنين والمقيمين كانوا يأتون للمؤسسات الصحية للاستفسار عن آلية أخذ اللقاح ومتى يحق لهم التطعيم.

لم أشعر بأي آثار جانبية

وقالت أحلام بنت سالم الكثيرية: أشكر أولًا الطاقم الطبي الذي سعى جاهدًا من أجل إنجاح حملة التحصين من خلال التواصل مع المواطنين من أجل تلقي اللقاح، حيث إنني تلقيت اللقاح على جرعتين والحمد لله الأمور على خير ما يرام ولم أشعر بأي آثار جانبية وهذا يدل على أن اللقاح آمن.

سلامة أبناء الخليج 365 أولوية

وقال الدكتور بسام بن خليل بن حمدان: أبدأ حديثي بقول رسولنا (صلى الله عليه وسلم) ـ أو كما قال‏:‏(‏إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا‏)‏‏، وبحمد من الله لقد تلقيت اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وبعد أن تم تطعيمي بلقاح فايزر (الجرعتين) لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لحكومتنا الرشيدة التي تضع سلامة أبناء هذا الخليج 365 بالأولوية دائمًا حيث تعتبر السلطنة من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت بتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين بالمجان، كما أوجه شكري الجزيل لكل من ساهم في إعطائي هذا اللقاح ليكون لدي بعون الله الوقاية من هذا الفيروس الذي طال جميع بلدان العالم، كما أود أن أنوه بعد إعطائي اللقاح لم أعان من أي أعراض جانبية وكانت الامور طبيعية جدًّا معي أنا ووالدي ووالدتي، ومن هذا المنطلق أتمنى من جميع إخواني وأخواتي العمانيين والمقيمين الاسراع في أخذ هذا اللقاح لنعود سويًّا الى حياتنا الطبيعية.

استجابة مناعية

من جهة أخرى قالت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية ـ مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة حول مأمونية وسلامة اللقاح: يعتبر توفير اللقاح خلال سنة من بداية الجائحة بارقة أمل لتغيير مسارها والتقليل من الأعباء المصاحبة لانتشار فيروس (كوفيد ـ 19) بين الأفراد والمجتمعات التي لا تملك ذاكرة مناعية نحو هذا المرض المستجد.

وأشارت الى أن المعلومات التي وفرتها تجارب المرحلة الثالثة لدراسة تأثير لقاح فايزرـ بيونتيك وكفاءته على البشر مقارنة بمجموعة أخرى أعطيت لقاح وهمي أدت إلى وجود آثار جانبية الصغرى المحلية مثل: الألم، واحمرار، وتورم بشكل متكرر أكثر مع اللقاحات مع الدواء الوهمي، وكانت الأعراض الجهازية مثل: الحمى والتعب والصداع وآلام العضلات والمفاصل أكثر شيوعًا إلى حدٍّ ما مع اللقاحات مقارنةً بالدواء الوهمي، وقد حدث معظمها خلال الـ(24) إلى 48 ساعة الأولى بعد التطعيم، مؤكدة بأن الكفاءة العالية والمأمونية تم مصادقتها مع اصدار ادارة الغذاء والدواء الأميركية في 11 ديسمبر 2020، أول تصريح استخدام طارئ (EUA) للقاح للوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الناجم عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا للقاحين:Pfizer – BioNTech و Moderna mRNA. وقالت: تشير مواقع متابعة التحصين الخاص بمرض (كوفيد ـ 19) أن ما يزيد عن 70 مليون جرعة تم اعطاؤها من مختلف انواع الطعوم عالميًا، وعلى الرغم من أن الآثار الجانبية الموضعية أو الجهازية متكررة ـ في الغالب ألم في موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وآلام المفاصل، وأحيانًا الحمى خلال أول 24 إلى 48 ساعة بعد التطعيم ـ كانت الآثار الجانبية الأكثر حدة في نطاق رقم واحد كقاعدة عامة، تبدو الآثار الجانبية أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية، ويعاني البالغون الأصغر سنًا من آثار جانبية أكثر من كبار السن والأهم من ذلك كانت حالات الحساسية المفرطة نادرة جدًا وقد تحدث في 1 من 100000 متلقي للقاح وخاصة بين من يعانون سابقًا من حساسية تجاه بعض الادوية والتي قد تكون بشكل مفرط يستدعى رعاية طبية. مؤكدة بأنه يجب إخبار متلقي اللقاح بأن الآثار الجانبية بشكل عام لا تشير إلى أن اللقاح غير آمن، ولكن على العكس من ذلك، فإن الجهاز المناعي يقوم بتكوين استجابة دفاعية ضد التعرض المستقبلي لـلفيروس المسبب لمرض (كوفيد ـ 19)، وللأفراد ممن يعانون من الحساسية عليهم الافصاح عن ذلك حتى يتم توفير اللقاح لهم في بيئة مجهزة للتعامل مع بوادر حساسية مفرطة وان كانت نادرة الحدوث.

وقالت: الحمد لله الاقبال على التطعيم في السلطنة فاق التوقعات وقد تم تغطية 99% من الفئة المحددة في الدفعة الاولى من اللقاحات (27,400 شخص) ولم تسجل أي حالة اصابة بآثار جانبية شديدة تستدعى رعاية طبية، والوزارة تتابع سير عملية التطعيم بما فيها تسجيل الآثار الجانبية التي قد تحدث.