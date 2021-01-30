السلطنة تواصل جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا وحظر عدد من الأنشطة

الادعاء العام يدعو للالتزام التام بقرارات اللجنة العليا حفاظا على الصحة العامة ودرءا للمساءلة القانونية

وسط متابعة مستمرة على المستويين الداخلي والخارجي لمستجدات الجائحة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

دعا الادعاء العام عبر حسابه في منصة (تويتر) المواطنين والمقيمين الى الالتزام التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة ودرءًا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك وسط متابعة مستمرة على المستويين الداخلي والخارجي ومواصلة السلطنة لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والذي عاد وبشكل واسع للواجهة من جديد، بعد أن سجلت غرف العناية المُركّزة وأجنحة المستشفيات في السلطنة ارتفاعا في أعداد الإصابات والمُرقّدين.

وبناءً على متابعة تلك المستجدات المتعلقة بالجائحة يتواصل حظر إقامة المناسبات الجَماعية مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات، وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها، والذي بدأ من يوم الخميس الماضي وحتى إشعار آخر. حيث عادت المخاوف من عودة تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من جديد بعد تسجيل دول حول العالم ارتفاعًا حادًّا في الاصابات والوفيات، وما شهدته غرف العناية المُركّزة وأجنحة المستشفيات في السلطنة من ارتفاع أعداد الإصابات والمُرقّدين، إضافة إلى عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، حسبما أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في اجتماعها الأسبوع الماضي. وحذرت اللجنة من إقامة التجمّعات الكبيرة والمناسبات الاجتماعية..

وغيرها من الفعاليات التي يشارك فيها تجمعات، كما حذرت من عدم لبس الكِمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط التي وُضِعَت من قبل الجهات المختصة للسماح لها بممارسة أنشطتها، كل ذلك ساهم في معاودة ارتفاع أرقام الإصابات والمرقدين بالمؤسسات الصحية.