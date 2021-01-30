الجمعية العمانية للسرطان تحتفل بعشر سنوات على افتتاح دار الحنان «600» أُسرة من العمانيين والوافدين استضافتها الدار

في المحليات 30 يناير,2021 نسخة للطباعة

منذ افتتاحها نتج عنها علاج أكثر من 95% من الحالات

كتب ـ عيسى اليعقوبي:

احتفلت مؤخرًا الجمعية العمانية للسرطان بمرور عشر سنوات على افتتاح دار الحنان تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة وبحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة وذلك بمجلس الحرث في مسقط.

بدأ الحفل بكلمة يؤثر بنت محمد الرواحية ـ مؤسس الجمعية العمانية للسرطان التي تحدثت فيها عن المشاريع المستدامة التي نفذتها الجمعية لخدمة مرضى السرطان ومنها الوحدة المتنقلة لفحص الثدي وتنفيذ برنامج العناية التلطيفية لتدريب الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الميؤوس منها الذي نفذ بدعم من شركة تنمية نفط عمان.

وأكدت في كلمتها على أهمية دار الحنان في دعم الأطفال المصابين بالسرطان لتوفير المكان الملائم والصحي لرعايتهم أثناء فترة تلقي العلاج، ودورها في تقليل معاناة الأسر.

بعد ذلك ألقت صاحبة السمو السيدة منى بنت فهد آل سعيد كلمة قالت فيها: إن الدور الإنساني الذي قامت الدار من خلاله بترجمة الرسالة الإنسانية التي تبنتها الجمعية العمانية للسرطان، قد ساهم بشكل كبير وفاعل في تغيير حياة الكثيرين من الأطفال في ربوع السلطنة، وذلك لما وفرته الدار من تسهيلات، خصوصًا للأطفال من الأماكن البعيدة عن العاصمة، والذين يتحمل ذووهم مشقة السفر للانتظام في مواعيد العلاج، ولقد كان لهذه الدار دور كبير في صناعة الفارق الكبير، والأثر في نتائج العلاج الذي أصبح متيسرًا في مستشفيات السلطنة المتخصصة.

وأضافت سموها: لقد أسهمت الدار في تخفيف المشقة عن كثير من الأُسر التي شاءت القدرة الإلهية أن يُبتلى أحد أطفالها بمرض السرطان، الأمر الذي كان له بُعد إنساني كبير في تغيير حياة الكثير من الأسر في ربوع البلاد.

وأشارت سموها إلى أن الدور الذي تقوم به الجمعية العمانية للسرطان والدور الإنساني الرائع الذي قدمته دار الحنان يأتي متكاملًا ومنسجمًا مع جهود القطاع الصحي من العاملين في وزارة الصحة ومختلف المستشفيات في مجابهة هذا الداء، وهو دور يشهد له الجميع، وهو مثال يجب علينا أن نضعه موضع التقدير، وأن نقف معه، وندعمه بكل ما أوتينا من قوة وتصميم.

من جهة أخرى استعرض الدكتور وحيد بن علي الخروصي ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان إنجازات الجمعية منذ إنشائها، مؤكدًا أنها تهدف إلى التوعية بمرض السرطان ووقاية الأسرة والمجتمع، ومشيدًا بالأدوار التي قدمتها دار الحنان لمرضى السرطان منذ افتتاحها.

وقال: إن دار الحنان قد استضافت منذ افتتاحها 600 أُسرة من العمانيين ومن الجنسيات الأخرى مما نتج عنها الوصول إلى العلاج لأكثر من 95% من هؤلاء المرضى، موضحًا أن مشروع دار الحنان حقق جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي لعام 2015، كما نال جائزة دول مجلس التعاون الخليجي للخدمة العامة 2015. بعد ذلك قام راعي الحفل بإطلاق الطابع البريدي لدار الحنان بمناسبة مرور 10أعوام على إنشائها.