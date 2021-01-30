السفينة الغواصة فرصة مثالية للتعرف على ثراء البيئة البحرية فـي السلطنة تعد الأولى من نوعها فـي دول الخليج

في المحليات 30 يناير,2021 نسخة للطباعة

كتب ـ عيسى اليعقوبي:

تحظى السلطنة بتنوع فريد من نوعه في البيئة البحرية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وامتداد ساحلها، وذلك ما يتيح فرصة مثالية لابتكار مشاريع بحرية سياحية، السفينة الغواصة (Semi submarine) لصاحبها هشام المسكري ـ أحد أبرز هذه المشاريع في السلطنة.

وحول بداية وفكرة هذا المشروع يقول هشام المسكري: بدأت العمل التجاري في هذا المجال بشكل متواضع من خلال استخدام قوارب الصيد وأخذ الناس في رحلات بحرية يتعرف من خلالها الزائر على البيئة البحرية في السلطنة.

وفي بندر الروضة بمحافظة مسقط رأينا السفينة الغواصة وهي تابعة لوزارة التراث والسياحة والتي عرضت للبيع في مزاد وهي في حالة غير جيدة للاستخدام وبحاجة الى صيانة، وبالشراكة مع والدي العزيز نجحنا في شراء السفينة الغواصة وباشرنا العمل في صيانتها من خلال صبغها وتحسين مظهرها الخارجي وكذلك صيانة زجاجها في الأسفل الذي يتيح للشخص النظر إلى عمق البحر، فكان لا بد من التأكد من جاهزيتها بشكل كامل قبل بداية المشروع واستقبال الزبائن، واستمرت صيانتها لمدة سنة، لنبدأ العمل في المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي.

وعن آلية عمل السفينة الغواصة يضيف هشام: بدأنا العمل في عام 2019م وكانت تحمل الرحلة الواحدة 60 شخصًا نأخذهم في رحلة بمنطقة بندر الخيران في محافظة مسقط ليستمتعوا بالبيئة البحرية في سطح البحر وعمقه، ويتمكن الزبائن من رؤية عمق البحر من خلال الجدران الزجاجية في غرفة مهيأة أسفل السفينة، ويحظى الزبون برؤية الأسماك والسلاحف وأحيانًا الدلافين والشعب المرجانية في أحيان أخرى ويتمتع بتجربة فريدة من نوعها في التعرف عن قرب بروعة وجماليات الثراء البحري الذي تتمتع به السلطنة.

مؤكدًا بأنه ومع بداية عام 2020 وانتشار فيروس كورونا قللنا العدد إلى شخصين في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، وعشرة أشخاص في الفترة الصباحية من الساعة الثانية عشرة إلى السابعة مساء، وذلك التزامًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع الفيروس.

أما حول تجهيز السفينة ورافقها فيقول المسكري: تم تجهيز الغرفة السفلية لتكون مناسبة للمبيت تحوي دورات مياه ومطبخ وغرفة نوم متكاملة تلبي احتياجات الزوار والتمتع بجوء هادئ والاسترخاء في البحر بعيدًا عن ضوضاء المدينة، وكذلك يتم توفير الوجبات اللازمة في الفترتين، ونعمل كذلك على توفير المعدات اللازمة ليتمتع الزائر بتجربة السباحة والغوص في البحر والتمتع بالنظر عن قرب لروعة البيئة البحرية التي تتمتع بها السلطنة، وكذلك يحظى الزائر بفرصة لاستخدام القوارب الصغيرة والتجديف بنفسه والاستمتاع بهذه التجربة في جو يملأه النشاط من جهة والتمتع بالطبيعة الأخاذة من جهة أخرى. وحول الاقبال على المشروع يقول: شهد المشروع اقبالًا كبيرًا من العمانيين قبل جائحة كورونا وإقبالًا أقل من جهة الوافدين، وأشاد الزوار بتجربتهم في السفينة الغواصة ووصفوها بأنها تجربة مثيرة للاهتمام وجديدة في الساحة المحلية وفرصة رائعة للاسترخاء، وخلال فترة الجائحة نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بأخذ كل الاحتياطات الواجبة للتعامل مع الفيروس.

ويشيد المسكري بالدور الذي تقوم به وزارة التراث والسياحة في دعم المشاريع السياحية داخل السلطنة وتسهيل الاجراءات لرواد الأعمال في القطاع السياحي، ويشجع على استغلال الثراء البحري الذي تحظى به السلطنة في إقامة العديد من المشاريع في هذا الجانب بسبب حب العمانيين للأنشطة البحرية.

وأخيرًا يشير هشام المسكري حول حجز السفينة فيقول: يتم حجز هذه الرحلات من خلال الموقع الالكتروني:

(www.aquariusoman.com ) والاطلاع على مختلف الخدمات التي نقدمها للزوار ومحبي المغامرات البحرية.