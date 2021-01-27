بحث سبل تعزيز التعاون فـي مختلف المجالات بين السلطنة ومملكة نيذرلاند

مسقط ـ العمانية: عقدت وزارتا خارجيتي السلطنة ومملكة نيذرلاند أمس جلسة المشاورات السياسية الـ(27) عبر الاتصال المرئي.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومن الجانب النيذرلاندي سعادة بول هويجتس ـ أمين عام وزارة الخارجية النيذرلاندية. تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في إطار العلاقات الطيبة التي تربطهما، كما تم التطرق إلى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. حضر الجلسة سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي ـ سفير السلطنة المعتمد لدى مملكة نيذرلاند وسعادة لاتيثتا بيترز فان آش ـ سفيرة مملكة نيذرلاند المعتمدة لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارتي خارجيتي البلدين.

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