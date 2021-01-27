سفير السلطنة لدى دولة الإمارات يقدم أوراق اعتماده

أبوظبي ـ العمانية: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقصر الخليج 365 في العاصمة أبوظبي مساء الثلاثاء سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي الذي قدّم أوراق اعتماده سفيرًا معتمدًا للسلطنة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر صاحب السمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بسعادة السفير وحمّله نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودوام التقدم والازدهار للشعب العماني. حضر المقابلة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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