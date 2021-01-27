«التربية والتعليم» و«عمانتل» توقعان اتفاقية تطوير مناهج تقنية المعلومات والبرمجة

وقَّعت وزارة التربية والتعليم والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أمس اتفاقية لتطوير منهاج لسلاسل تقنية المعلومات والبرمجة لمرحلة التعليم الأساسي في الحلقة الأولى (الصفوف 1- 4) بتكلفة نصف مليون ريال عماني وذلك بديوان عام الوزارة.

وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم ومن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) طلال بن سعيد المعمري ـ الرئيس التنفيذي للشركة. تهدف الاتفاقية إلى تطوير منهاج تربوي لإكساب الطلبة مهارات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع رؤية “عمان ٢٠٤٠”.

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