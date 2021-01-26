استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية قبرص

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السُّمو السَّيد أسعد بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان بمكتبه صباح أمس، سعادة السفير أندرياس نيكولايدس ـ سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادلُ الأحاديث الودِّية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة وجمهورية قبرص وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموِّه.

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