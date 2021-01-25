السلطنة تشارك فـي اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الثامن عشر للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي صباح أمس من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موضوعين رئيسيين، حيث تم استعراض مشروع النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من فصول كالرقابة على الأموال العامة والإجراءات التحفظية والجرائم والعقوبات، ومناقشة المرئيات المقدمة من الدول الأعضاء بشأنه واقتراح التوصيات اللازمة. في حين ركز البند الثاني على مناقشة المقترحات المتعلقة بآلية تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس والشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها تنفيذ الفعاليات المشتركة إلى جانب الأنشطة البحثية والتوعوية.

كما شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في الاجتماع السادس لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة الحالات الطارئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الاقليمية.

.. وتشارك فـي الاجتماع السادس

لمركز مجلس التعاون لإدارة الحالات الطارئة

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