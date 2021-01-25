نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة ميزان الرحمن ـ سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية المعيَّن لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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